Mladić (20) aktivirao eksploziv, više povrijeđenih: Drama u Hrvatskoj, istraga u toku

Trojica muškaraca prebačena su u bolnicu nakon eksplozije u kući u opštini Bosiljevo. Prema prvim podacima policije, nesreću je izazvao mladić (20) aktiviranjem nepoznate eksplozivne naprave.

Izvor: ANTONIO BAT/EPA

Trojica muškaraca povrijeđena su danas poslije podne nakon eksplozije u kući na području opštine Bosiljevo u blizini Karlovca, saopštila je policija.

Prema dosad prikupljenim informacijama, oko 17.45 časova dvadesetogodišnjak je u kući aktivirao zasad nepoznatu eksplozivnu napravu.

Ne zna se težina povreda

U eksploziji su povrijeđeni on i još dvojica muškaraca. Sva trojica su prevezena u zdravstvene ustanove, a težina njihovih povreda zasad nije poznata.

Policija će na licu mjesta obaviti uviđaj, nakon čega slijedi kriminalistička istraga kojom će se utvrditi okolnosti eksplozije i o kakvoj je napravi riječ.

(Index/MONDO)