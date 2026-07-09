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Eksplozija cisterne u servisu kod Atine: 11 povrijeđenih, uhapšeni vlasnik i vozač zbog propusta sa gorivom (FOTO/VIDEO)

Eksplozija cisterne u servisu kod Atine: 11 povrijeđenih, uhapšeni vlasnik i vozač zbog propusta sa gorivom (FOTO/VIDEO)

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Grčke vlasti su uhapsile dvije osobe zbog eksplozije i požara u servisu za popravku vozila u Aspropirgosu, zapadno od Atine, gdje je 11 ljudi hospitalizovano, uključujući tri u teškom stanju.

Eksplozija cisterne u servisu kod Atine: 11 povrijeđenih, uhapšeni vlasnik i vozač Izvor: X/Screenshot

Vlasnik preduzeća i vozač cisterne za propan koja je eksplodirala na licu mjesta privedeni su i suočavaju se sa optužbama za izazivanje požara i eksplozije, piše "Katimerini".

Prvobitni izvještaji sugerišu da je cisterna sadržala samo ostatke propana, ali istražitelji sada vjeruju da je možda prevozila oko dvije tone goriva kada je dopremljena u radionicu na popravku.

Zvaničnici grčkog Odjeljenja za specijalne zločine rekli su da su dokazi prikupljeni na mjestu događaja u skladu sa eksplozijom koja je uključivala takvu količinu goriva.

Istraga takođe ispituje okolnosti početnog požara koji je kasnije izazvao eksploziju cisterne.

Rumunski radnik je rekao vatrogascima da su on i kolega radili na zavarivanju cisterni kada je zapalio cigaretu, što je izazvalo eksploziju. Obojica su intubirani u bolnici.

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Tagovi

Atina Grčka eksplozija cisterna

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