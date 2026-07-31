Tragedija kod Bileće: Italijanski državljanin automobilom prešao u suprotnu traku i usmrtio motociklistu iz Trebinja

Saobraćajnu nesreću na Bijeloj Rudini u Bileći u kojoj je poginuo motociklista iz Trebinja izazvao je vozač automobila iz Italije, rečeno je iz Okružnog javnog tužilaštva u Trebinju.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Vozač "renoa" iz Italije čiji su inicijali A.C. (57) je krećući se iz pravca Gacka prema Bileći, iz neutvrđenih razloga, prešao u suprotnu kolovoznu traku nakon čega se sudario sa motociklom kojim je upravljao nastradali S.M.

Iz Okružnog javnog tužilaštva je saopšteno da je uviđajem utvrđeno i da je vozač iz Italije nakon toga ostvario kontakt i sa drugim motociklom "jamaha" kojim je upravljalo lice N.V (39) iz Trebinja.

Vozač motocikla S.M. je nakon sudara zadobio teške tjelesne povrede i transportovan je u Bolnicu "Sveti arhiđakon Stefan - 9. januar" u Trebinju, gdje je od zadobijenih povreda preminuo.

Ostali učesnici u saobraćajnoj nezgodi nisu zadobili tjelesne povrede.

Postupajući tužilac je događaj kvalifikovao kao krivično djelo ugrožavanje javnog saobraćaja, naložio obdukciju tijela nastradalog lica, te policijskim službenicima Policijske uprave Trebinje naložio da osumnjičenog A.C, uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, predaju na postupanje tom tužilaštvu.

Uviđaj na licu mjesta su izvršili policijski službenici Policijske uprave Trebinje, po ovlaštenju tužioca Okružnog javnog tužilaštva u Trebinju.