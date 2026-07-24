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Teška saobraćajna nesreća na auto-putu, poginulo dijete: Užas u Hrvatskoj, ima i teško povređenih

Teška saobraćajna nesreća na auto-putu, poginulo dijete: Užas u Hrvatskoj, ima i teško povređenih

Autor N.D. Izvor mondo.rs
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U teškoj saobraćajnoj nesreći na auto-putu A3 kod Lužana poginulo je dijete, dok je jedna osoba teško povrijeđena. U sudaru dva vozila još dvije osobe su zadobile lakše povrede, a stvorene su i gužve.

Nesreća na auto-putu A3 kod Lužana Izvor: Shutterstock

U saobraćajnoj nesreći koja se danas (petak, 24. jula) dogodila oko 14.30 časova na 190. kilometru južne trake auto-puta A3 u blizini petlje Lužani u blizini Slavonskog Broda, kako nezvanično saznaju mediji, poginulo je jedno dijete. Iz PU brodsko-posavske su potvrdili da su u nesreći učestvovala dva vozila i da ima povrijeđenih osoba. Na mjesto nesreće odmah su upućene ekipe Hitne pomoći. Prema rečima očevidaca, medicinski tim koji je stigao na lice mjesta skoro sat vremena pokušavao je da reanimira nastradalo dijete, ali, nažalost, bezuspješno.

Takođe saznaje se da je još jedan učesnik nesreće teško povrijeđen i da je prevezen u Opštu bolnicu u Slavonskom Brodu, gdje je zadržan na liječenju. Kako mediji saznaju od direktora bolnice prof. dr sc. Josipa Samardžića, osoba se nalazi u bolničkoj Jedinici intenzivne nege, u procesu obrade teških povreda i za sada je u stabilnom stanju. Takođe, u brodskoj bolnici zbrinute su još dve lakše povrijeđene osobe i svima će, navodi dr Samardžić, biti pružena psihološka pomoć.

Saobraćaj na dijelu auto-puta između Lužana i Slavonskog Broda odvija se usporeno i stvorena je kolona duga 4 kilometra.

(SB online/MONDO)

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Tagovi

Hrvatska saobraćajna nesreća autoput

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