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Mladoženje koje mijenjaju pravila: 37 muškaraca u Srpskoj reklo "da" i njenom prezimenu

Mladoženje koje mijenjaju pravila: 37 muškaraca u Srpskoj reklo "da" i njenom prezimenu

Autor Dragana Božić
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Iako je tradicionalno najčešća praksa da nevjesta preuzme prezime supruga, savremeni trendovi donose i drugačije izbore. Sve više parova odluku o prezimenu posmatra kao ličnu stvar, u kojoj važnu ulogu imaju dogovor, ravnopravnost i zajednički izbor.

37 mladoženja uzelo prezime supruge Izvor: Shutterstock

Nekada se gotovo podrazumijevalo koje će prezime porodica nositi, dok danas zakonske mogućnosti omogućavaju supružnicima da sami odluče – da zadrže svoje prezime, preuzmu prezime partnera ili spoje oba prezimena.

Ipak, i dalje je dominantan tradicionalni model prema kojem žena uzima prezime supruga.

Obrnut slučaj, kada muškarac prihvati prezime supruge, i dalje je rijedak, ali postoje parovi koji biraju upravo takav put.

Tako je u Republici Srpskoj tokom 2025. godine 37 mladoženja odlučilo da nakon sklapanja braka uzme prezime svoje supruge, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske.

Prema statističkim podacima, osim 37 mladoženja koji su prihvatili prezime svoje izabranice, tri mladoženje svom prezimenu su dodali i nevjestino prezime. Istovremeno, 4.881 mladoženja zadržao je svoje prezime nakon sklapanja braka.

Ipak, ono što brak čini uspješnim ne određuje način na koji se supružnici prezivaju, već odnos, povjerenje i zajednički život.

(Mondo)

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Tagovi

vjenčanje prezimena mladoženja Republika Srpska tradicija

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