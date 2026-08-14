Borba protiv rasta troškova: Singapur u septembru isplaćuje do 470 dolara za više od 2,4 miliona građana

Druga najbogatija zemlja na svijetu odlučila je da pomogne građanima zbog visokih troškova života – više od 2,4 miliona punoletnih ljudi dobiće u septembru do 470 dolara.

Izvor: Sergi Reboredo / VWPics / Profimedia

Singapur, druga najbogatija zemlja na svetu prema BDP-u po glavi stanovnika, u septembru će više od 2,4 miliona punoletnih građana isplatiti pomoć od 400 do 600 singapurskih dolara (310–470 dolara) za pokrivanje troškova života.

Pomoć je namijenjena građanima starijim od 21 godine koji žive u Singapuru, imaju godišnji procijenjeni prihod do 100.000 singapurskih dolara i posjeduju najviše jednu nekretninu.

Visina isplate zavisiće od prihoda i vrednosti domaćinstva. Građani sa prihodom do 22.000 singapurskih dolara i domom čija je godišnja vrednost do 15.000 dolara dobiće maksimalnih 600 singapurskih dolara.

Novac će biti automatski uplaćivan od 9. septembra. Vlada je prvobitno planirala pomoć od 200 do 400 dolara, ali je u aprilu dodala još 200 dolara zbog rasta cena povezanog sa sukobom na Bliskom istoku.

Singapur je krajem jula najavio i dodatnih 300 singapurskih dolara u vaučerima za svako domaćinstvo, koji će biti podijeljeni u januaru 2027. godine.

Pored toga, oko 1,5 miliona građana ovog meseca dobija još 450 ili 850 singapurskih dolara u okviru stalnog programa pomoći za pokrivanje poreza i svakodnevnih troškova.