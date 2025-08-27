U top 5 su 3 evropske: Objavljena lista najsigurnijih država na svijetu

U svijetu koji je sve više pogođen sukobima, pet zemalja opstaje kao svijetli primjer mira. Ovih 5 nacija uspjele su da očuvaju spokoj kroz političke i kulturne politike koje oblikuju svakodnevni život.

U godini obilježenoj sukobima, pet nacija i dalje zauzima poziciju najmirnijih na svijetu. Stanovnici otkrivaju kako politike i kultura oblikuju svakodnevni život i stvaraju osjećaj smirenosti.

U 2025. godini, mir se može činiti kao rijetka vrijednost. Globalni ratovi eskaliraju, granice se zatvaraju, a trgovinski sukobi neprestano rastu. Prema Globalnom indeksu mira (GPI) za 2025. godinu, broj sukoba između država dostigao je najviši nivo od Drugog svjetskog rata, a tri nova sukoba izbila su samo ove godine. Mnoge zemlje odgovaraju povećanom militarizacijom.

Ipak, uprkos tim sumornim statistikama, neke nacije i dalje stavljaju mir na prvo mjesto. GPI, napravljen od strane Instituta za ekonomiju i mir, prati 23 indikatora, od spoljnjih sukoba i vojnih izdataka do mera bezbjednosti i sigurnosti poput terorizma i ubistava. Zemlje koje se nalaze na vrhu ovog indeksa već gotovo dvije decenije pokazuju izuzetnu stabilnost, što dokazuje dugoročnu vrijednost mirovnih politika.

Stanovnicima najmirnijih zemalja svijeta otrivaju kako se oblikuje svakodnevni život, i šta im daje jedinstven osjećaj sigurnosti i smirenosti.

Island

Od 2008. godine, Island zauzima prvo mjesto na listi najmirnijih zemalja, predvodeći u svim trima domenima: sigurnosti i zaštite, tekućih sukoba i militarizacije. Ove godine zabilježen je i porast od 2%, čime se dodatno povećava razlika u odnosu na drugoplasiranu zemlju na listi.

Za lokalne stanovnike, taj osjećaj sigurnosti postao je deo svakodnevnog života.

"Iako su oštri vremenski uslovi, naročito zimi, ponekad prepreka za stvaranje osjećaja sigurnosti, zajednica to svakako pruža", kaže Inga Ros Antoníusdotir, koja je rođena na Islandu i generalna menadžerka za Intrepid Travel Severna Evropa.

"Možete hodati sami noću uglavnom bez brige; vidite bebe kako mirno spavaju u kolicima ispred kafića i prodavnica dok njihovi roditelji uživaju u obroku ili obavljaju svakodnevne obaveze; a lokalna policija ne nosi oružje."

Inga smatra da politike rodne ravnopravnosti koje Island primenjuje igraju ključnu ulogu u omogućavanju ženama da se osjećaju sigurnije.

"Jednake mogućnosti i snažni socijalni sistemi stvaraju pravednije i sigurnije društvo za sve", rekla je.

Ona preporučuje posetiocima da dožive ovaj unutrašnji mir kroz zajedničke svakodnevne rituale sa lokalnim stanovništvom.

"Idite na kupanje u geotermalni bazen i ćaskajte sa strancima u hidromasažnoj kadi; popnite se na planinu, bilo da je to popodnevni uspon na planinu Esja, odmah pored Rejkjavika, ili višednevna tura po visokim planinama", rekla je.

"Pravi Island nalazi se u njegovoj živahnoj muzičkoj i umetničkoj sceni, u prirodi daleko od glavnih atrakcija i u svim vrstama vremena."

Irska

Iako je tokom kasnog 20. vijeka bila obilježena sukobima, današnja Irska i dalje stavlja mir u prvi plan. Irska je ostvarila izuzetno visoke ocjene za smanjenje militarizacije iz godine u godinu i rangirala se među zemljama sa najmanje tekućih domaćih i međunarodnih sukoba. Takođe, zauzela je mjesto među prvih 10 zemalja po društvenoj sigurnosti, sa niskim percepcijama o kriminalu i nasilju.

Osećaj sigurnosti širi se cijelom zemljom među stanovnicima.

"Dubok osjećaj zajedništva i prijateljskosti čini da se osjećate dobrodošlo i opušteno, bilo da ste u malom mjestu ili velikom gradu", kaže Džek Ficsimons, stanovnik Kildarea i direktor korisničkog servisa u dvorcu Kilkea. On smatra da snažni socijalni sistemi podrške i fokus na dobrobit zajednice takođe smanjuju nejednakost i napetost.

"Ljudi ovde paze jedni na druge", dodao je.

"To je takvo mesto gde možete zamoliti stranca za pomoć, a on će se potruditi da vam pomogne."

Na globalnoj sceni, zemlja održava vojnu neutralnost (što je sprečava da postane zvaničan član NATO-a, a Irska je jedna od samo četiri evropske zemlje koja nema članstvo), i preferira upotrebu diplomatije za rješavanje konflikata. Kod kuće, zemlja daje prioritet očuvanju svojih pejzaža i kulturnih spomenika, i uvijek se trudi da se putnici osjećaju dobrodošlo. "Još uvijek me iznenađuje koliko su gosti iznenađeni koliko su irski ljudi prijateljski nastrojeni. Za nas, to je jednostavno deo našeg identiteta, jer imamo urođeni osjećaj gostoprimstva prema stranim posjetiocima", rekao je Fitzsimons.

Priroda Irske takođe doprinosi osjećaju mira.

"Nikada niste daleko od dvorca, mirne šumske šetnje ili tradicionalne muzičke sesije u prijatnoj pabu", kaže Fitzsimons.

"Život ovde teče opuštenijim tempom, a ljudi i dalje cijene razgovor i pripovedanje. Ta ljudska povezanost zaista se izdvaja."

Novi Zeland

Ove godine Novi Zeland je pomjeren za dva mjesta, zauzimajući treću poziciju, zahvaljujući poboljšanjima u oblasti sigurnosti, kao i manjem broju demonstracija i uticaja povezanih sa terorizmom.

Kao ostrvska nacija u Pacifiku, geografija Novog Zelanda pruža mu prirodnu zaštitu od spoljnog konflikta, ali njegove unutrašnje politike takođe omogućavaju stanovnicima da se osećaju mirno.

"Zakoni o oružju na Novom Zelandu spadaju među najstrože na svijetu, što apsolutno doprinosi osjećaju sigurnosti", kaže Miša Meniks-Opi, Novozelanđanka koja je ceo život provela u zemlji i direktor je korisničkog iskustva u firmi za preseljenje "Greener Pastures".

Ona ističe da je to zemlja u kojoj djeca idu pešice u školu, ljudi ostavljaju vrata otključana, a vozači će stati i pomoći ako se vozilo pokvari na putu.

"Postoji opšte povjerenje u druge i u sisteme oko vas, što stvara pravi osjećaj zajedništva u svakodnevnom životu."

Pored snažne socijalne zaštite i pristupa univerzalnoj zdravstvenoj zaštiti, Novozelanđani vrednuju svoju povezanost s prirodom, bilo da je riječ o šetnji po plaži, planinarenju u šumi ili uživanju u čaši vina pod zvijezdama, kaže Meniks-Opi. Osjećaj zajedništva takođe podrazumijeva mnoge festivale i događaje za sve uzraste, s naglaskom na prostore koji su prijateljski nastrojeni prema porodicama. Iako mnogi posjetioci dolaze zbog pejzaža, često je upravo osjećaj sigurnosti i pripadnosti zajednici taj koji ostavlja trajan utisak.

"Osim pejzaža koji kao da izlaze sa razglednice, Novi Zeland ima stvarnu dubinu. Ljudi su iskreni, maorska kultura je bogata i prisutna na svakom koraku, a sporiji ritam života zaista može promijeniti vaš pogled na svijet", rekla je Meniks-Opi.

"Jedan klijent mi je rekao da, iako je Novi Zeland prelijep, naši ljudi su naša rmoć."

Austrija

Austrija je ove godine pala za jedno mjesto i zauzela četvrtu poziciju, ali je i dalje visoko rangirana u svim domenima. Kao i Irska, Austrija primenjuje ustavom garantovanu politiku neutralnosti, što joj onemogućava pridruživanje vojnim savezima poput NATO-a. Ovo omogućava zemlji da usmeri svoju pažnju i resurse na unutrašnje stvari.

"Austrijska politika neutralnosti koja traje decenijama znači da zemlja ulaže u svoje ljude umjesto u sukobe", kaže Armin Furtšeler, vlasnik SPA-hotela Jagdhof.

"Snažna socijalna zaštita, zdravstvena zaštita svjetske klase i izuzetno obrazovanje podstiču stabilnost i povjerenje.“ On živi u Neustiftu u Stubai dolini, gdje kaže da ljudi šetaju uz reku Ruec u ponoć, kuće ostaju otključane, a bicikli stoje nezaštićeni ispred kafića. "Sigurnost nije samo statistika, to je način na koji život izgleda."

Furtšeler takođe primećuje ovaj osjećaj opuštenosti kod gostiju koji dolaze da borave u dolini.

"Nakon nekoliko dana, njihova ramena opuste, stres nestaje, a oni spavaju kao kad su bili deca", rekao je.

"Počinju da primećuju zvuk reke, način na koji svetlo menja boje na planinama i jednostavnu radost dubokog disanja. To je najveći osećaj sigurnosti koji ovo mesto pruža: sigurnost da ste ovde slobodni da jednostavno budete."

Singapur

Zadržavši šesto mesto, grad-država Singapur jedina je azijska zemlja u top 10 (Japan i Malezija zauzimaju 12. i 13. mjesto, redom). Singapur se posebno izdvaja po visokom rangu u oblasti sigurnosti i zaštite, čak i dok održava jedan od najvećih nivoa vojnih izdvajanja po glavi stanovnika na svijetu, premašujući samo Severnu Koreju i Katar.

Nedostatak tekućih sukoba i unutrašnje sigurnosti doprinosi snažnom osećaju sigurnosti za većinu stanovnika.

"Šetam kasno noću i ne osećam strah. Hodanje do kuće nije naporno niti izaziva anksioznost kao što je to slučaj u većini velikih gradova", kaže stanovnik Ksinran Han.

"Postoji 100% udobnosti i međusobnog poverenja u sistemu, što stvara mirnu, pažljivu i spokojnu okolinu."

Han preporučuje posetiocima da uživaju u slobodama koje dolaze uz sigurnost, poput šetnje pored reke u 02:00, uživanja u obroku sa prodavca ulične hrane ili posete parku nakon mraka.

(MONDO/BBC)