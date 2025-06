Gdje žive najobrazovaniji ljudi? Objavljena rang-lista zemalja iz cijelog svijeta

Irska zauzima prvo mjesto sa preko 52% odraslih sa univerzitetskom diplomom.

Posljednja svjetska rang lista po nivou obrazovanja odraslog stanovništva otkriva značajne razlike među zemljama. Francuska, na primjer, uprkos dobro uspostavljenom sistemu visokog obrazovanja, zaostaje za mnogim nacijama, ponekad i neočekivanim.

Često se govori o obrazovanju kao o stubu države, osnovi na kojoj počiva ekonomska, kulturna i tehnološka budućnost zemlje. Međunarodni rang koji je napravio CBRE Research na osnovu najnovijih dostupnih podataka sastavio je listu zemalja sa najvećim procentom odraslih sa diplomom visokog obrazovanja.

I iznenađenje je veliko: Francuska nije ni u prvih 20 na svijetu. Štaviše, nadmašuju je mnoge evropske, azijske pa čak i južnoameričke zemlje.

Prva tri mjesta daju jasnu sliku: Irska, Švajcarska i Singapur su zemlje sa najvišim procentom diplomiranih odraslih. U Irskoj je preko 52 odsto odraslih sa univerzitetskom diplomom. Impresivan broj koji pokazuje masivna ulaganja zemlje u visoko obrazovanje od 1990-ih, često u vezi sa ekonomskom strategijom privlačenja investicija.

Švajcarska je druga sa 46%, a Singapur treći sa 45%. Velika Britanija, Belgija i Holandija takođe imaju preko 40%, kao i Australija, Izrael i Švedska.

Čak i Poljska, Danska i Južna Koreja imaju bolje rezultate od Francuske.

Još zapanjujuće: Sjedinjene Američke Države, često kritikovane zbog nejednakog i skupog sistema, ipak imaju više od 40% odraslih sa diplomama, ukupno impresivnih 78 miliona diplomiranih.

Moglo bi se reći da to nije toliko loše jer su i druge velike sile loše rangirane, ali to nije baš tako. Kina i Indija su pri dnu liste po procentu (odnosno 6,9% i 14,2% odraslih sa diplomom), ali s obzirom na broj stanovnika, to znači 88 miliona visoko obrazovanih u Kini i skoro 140 miliona u Indiji.

Obrazovanje i ekonomski prosperitet: očigledna veza

Ovaj rang ne deli samo dobre i loše ocjene, već odražava i društvene izbore i ekonomske modele svake zemlje.

Zemlje na vrhu liste uglavnom su one koje su masovno ulagale u demokratizaciju visokog obrazovanja, videći ga kao ključni pokretač rasta, inovacija i konkurentnosti. Opšti pristup višim studijama omogućava obrazovaniju i fleksibilniju radnu snagu, spremnu za stalne promene u globalnoj ekonomiji. Rezultati su jasni: najobrazovanije zemlje su često one sa najvećim BDP-om po glavi stanovnika.

