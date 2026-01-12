Iranska studentkinja (23) nestala tokom protesta u Teheranu

Rubina Aminijan (23) nestala je tokom protesta protiv iranskog režima u Teheranu, a nekoliko dana kasnije pronađena je mrtva pored puta. Ubijena je hicem u potiljak.

Izvor: Facebook

Rubina Aminijan (23) je nestala u četvrtak u Teheranu tokom protesta protiv iranskog režima. Pronađena je mrtva uz napušten kolovoz. Rubina je bila mlada Kurdkinja iz Kermanšaha.

Prema njenim objavama na društvenim mrežama, pridružila se protestima sa optimizmom i radošću. Video snimci objavljeni prije njenog nestanka prikazuju je kako isprobava nakit, stavlja karmin i šalje poljupce kameri.

Nakon što se pridružila demonstrantima u Teheranu u četvrtak, Rubina se više nikada nije vratila kući. Njeno tijelo je pronađeno zakopano pored puta. Organizacija za ljudska prava Irana saopštila je da je ubijena metkom u potiljak iz neposredne blizine.

Roditelji su otputovali iz Kermanšaha u Teheran kako bi identifikovali telo svoje ćerke. Prema istoj organizaciji, u mrtvačnicama su zatekli jezivu scenu - bile su pune mladih ljudi ubijenih na sličan način. Izvor blizak porodici rekao je da su, nakon duge borbe, Rubinini roditelji uspeli da njeno telo vrate u Kermanšah.

Ali po dolasku, otkrili su da su obaveštajne snage opkolile njihov dom i da im nije dozvoljeno da organizuju sahranu. Zbog toga je porodica bila primorana da sahrani Rubinino tijelo pored puta između Kermanšaha i obližnjeg Kamijarana, navodi se u izvještaju.

Rubinin ujak, Nezar Minuei, takođe je govorio za CNN, opisujući je kao snažnu i hrabru djevojku. Rekao je da Rubina nije bila osoba koja se mogla kontrolisati, da se borila za ono što je smatrala da je ispravno i da je bila, kako je rekao, "žedna slobode i ženskih prava".

Američka novinska agencija za ljudska prava procjenjuje da je u nasilju koje je pratilo demonstracije ubijeno najmanje 538 ljudi. Taj broj uključuje 490 demonstranata, a organizacija takođe navodi da je uhapšeno više od 10.600 ljudi.

Dokazi o brutalnosti režima nastavljaju da se gomilaju uprkos gašenju interneta. Ovog vikenda, IranWire je objavio svjedočanstva ljekara i aktivista koja ukazuju na eskalaciju represije. Prema tim navodima, snage bezbjednosti su u četvrtak i petak uveče ciljano pucale demonstrantima u glavu i vrat.

Sve je više izvještaja i o tome da se na demonstrante puca sa krovova zgrada. Nakon protesta u oblasti Kala Hasan Kan u Teheranu, hirurg je primio šest pacijenata sa prostrelnim ranama glave. Niko od njih nije preživio.

Uprkos eskalaciji nasilja, desetine hiljada ljudi izašlo je na ulice u subotu i nedelju uveče. Reza Pahlavi, iranski prestolonasljednik u egzilu, takođe je pozvao na nastavak protesta u nedjelju. Rekao je da režim gubi i ljudstvo i volju da suzbije otpor.

"Treću noć zaredom ozbiljno ste oslabili Hameneijev represivni aparat i njegov režim", rekao je Pahlavi, dodajući da pouzdani izvještaji ukazuju na ozbiljan nedostatak ljudi spremnih da se suprotstave demonstrantima, i da su mnoge oružane i bezbjednosne snage napustile svoje položaje ili odbile da poslušaju naređenja.