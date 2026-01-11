logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nacionalni kolaps u Iranu: Ubijeno šest specijalaca, vojska upada u kuće i odvodi ljude, preko 200 mrtvih (Video) 1

Nacionalni kolaps u Iranu: Ubijeno šest specijalaca, vojska upada u kuće i odvodi ljude, preko 200 mrtvih (Video)

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
1

Najmanje šest pripadnika bezbjednosnih snaga ubijeno u Iranu, javljaju strani mediji.

Incidenti u Iranu zbog protesta Izvor: X/@MAmirizadeh

Najmanje šest pripadnika iranskih bezbjednosnih snaga ubijeno je u nemirima na zapadu zemlje, dok su stotine demonstranata privedene tokom antivladinih protesta koji već nedjeljama potresaju Iran zbog teške ekonomske situacije i naglog pada vrijednosti nacionalne valute.

Ubijeni pripadnici snaga bezbjednosti

Državna televizija IRIB, pozivajući se na glavnog državnog tužioca Mohamada Movahedija-Azada, saopštila je da je šest pripadnika bezbjednosnih snaga stradalo tokom nereda u zapadnoj provinciji Kermanšah.

Hapšenja i racije širom zemlje

Iranska državna mreža Press TV objavila je da su bezbjednosne snage tokom racija u domovima demonstranata uhapsile oko 200 osoba koje vlasti označavaju kao "vođe protesta", kao i da je tom prilikom zaplijenjena određena količina oružja.

Načelnik iranske policije Ahmad Reza Radan izjavio je da je koordinacija između bezbjednosnih snaga i organa za sprovođenje zakona dodatno pojačana, što je, kako je naveo, dovelo do intenziviranja akcija protiv onih koje vlasti nazivaju izgrednicima.

"Uz punu koordinaciju bezbednosnih i policijskih snaga, nivo sukoba sa izgrednicima podignut je na viši stepen", rekao je Radan. On je dodao da su tokom noći uhapšeni "ključni elementi" koji stoje iza nereda i da će se privedeni suočiti sa kaznama nakon završetka zakonskih procedura.

Spornu smrt vlasti pripisuju "obučenim elementima"

Radan je naveo i da je većina poginulih tokom aktuelnog talasa protesta stradala od ubodnih rana, pozivajući se na forenzičke nalaze. Prema njegovim riječima, mala udaljenost sa koje su žrtve pogođene ukazuje na to da, kako tvrdi, "smrtonosne povrede nisu nanijele bezbjednosne snage, već obučeni i usmjereni pojedinci".

Protesti zbog ekonomskog kolapsa

Iran potresaju masovni protesti od kraja prošlog mjeseca, koji su započeli 28. decembra na Velikom bazaru u Teheranu, nakon naglog pada vrijednosti iranskog rijala i naglog pogoršanja ekonomskih uslova. Demonstracije su se ubrzo proširile i na druge gradove širom zemlje.

Nezvanični podaci o stotinama žrtava

Zvanične procjene o broju stradalih još nisu objavljene. Međutim, iranski medicinski izvori su tokom vikenda prijavili stotine smrtnih slučajeva. Jedan ljekar iz Teherana rekao je za američki časopis Time, pod uslovom anonimnosti, da je šest bolnica u glavnom gradu zabilježilo najmanje 217 poginulih demonstranata, od kojih je većina stradala od bojeve municije.

 (Index.hr/Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

protesti Iran

Još iz INFO

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

RS

Nije vjerovati stranim medijima.

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ