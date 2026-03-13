logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Amerika nudi 10 miliona dolara za novog vrhovnog vođu Irana: Na meti cijeli vrh režima u Teheranu

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
Stejt Department nudi 10 miliona dolara za informacije o novom vrhovnom vođi Irana Modžtabi Hamneiju.

Amerika nudi 10 miliona dolara za novog vrhovnog vođu Irana

Stejt Deparment je na svom "X" nalogu danas objavio da nudi 10 miliona dolara za informacije o novom vrhovnom vođi Irana Modžtabi Hamneiju i drugim važnim pripadnicima vladajućeg režima u Iranu. Na listi Stejt Departmenta se nalazi ukupno 10 osoba.

"Imate informacije o ovim iranskim terorističkim liderima? Javite nam. Može da vam donese preseljenje i nagradu", navodi se u objavi Stejt Departmenta.

Novi vrhovni vođa Modžtaba Hamnei je povrijeđen u raketnim napadima Izraela i Sjedinjenih Država. Danas se medijima obratio sekretar odbrane Pit Hegset koji je rekao da je Modžtaba osakaćen od zadobijenih povreda.

(Mondo.rs)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Iran SAD Modžtaba Hamnei

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ