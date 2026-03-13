Stejt Department nudi 10 miliona dolara za informacije o novom vrhovnom vođi Irana Modžtabi Hamneiju.

Izvor: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia/ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

Stejt Deparment je na svom "X" nalogu danas objavio da nudi 10 miliona dolara za informacije o novom vrhovnom vođi Irana Modžtabi Hamneiju i drugim važnim pripadnicima vladajućeg režima u Iranu. Na listi Stejt Departmenta se nalazi ukupno 10 osoba.

"Imate informacije o ovim iranskim terorističkim liderima? Javite nam. Može da vam donese preseljenje i nagradu", navodi se u objavi Stejt Departmenta.

Got information on these Iranian terrorist leaders?



Send us a tip. It could make you eligible for a reward and relocation.pic.twitter.com/y7avkqdGWw — Rewards for Justice (@RFJ_USA)March 13, 2026

Novi vrhovni vođa Modžtaba Hamnei je povrijeđen u raketnim napadima Izraela i Sjedinjenih Država. Danas se medijima obratio sekretar odbrane Pit Hegset koji je rekao da je Modžtaba osakaćen od zadobijenih povreda.

Vidi opis Amerika nudi 10 miliona dolara za novog vrhovnog vođu Irana: Na meti cijeli vrh režima u Teheranu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Rouzbeh Fouladi / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: Morteza Nikoubazl/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: Morteza Nikoubazl / Zuma Press /Represented by ZUMA Press, Inc. Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: Rouzbeh Fouladi / Zuma Press / P/Represented by ZUMA Press, Inc. Br. slika: 4 4 / 4

(Mondo.rs)