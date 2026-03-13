Amerika nudi 10 miliona dolara za novog vrhovnog vođu Irana: Na meti cijeli vrh režima u Teheranu

Stejt Department nudi 10 miliona dolara za informacije o novom vrhovnom vođi Irana Modžtabi Hamneiju.
Stejt Deparment je na svom "X" nalogu danas objavio da nudi 10 miliona dolara za informacije o novom vrhovnom vođi Irana Modžtabi Hamneiju i drugim važnim pripadnicima vladajućeg režima u Iranu. Na listi Stejt Departmenta se nalazi ukupno 10 osoba.
"Imate informacije o ovim iranskim terorističkim liderima? Javite nam. Može da vam donese preseljenje i nagradu", navodi se u objavi Stejt Departmenta.
Novi vrhovni vođa Modžtaba Hamnei je povrijeđen u raketnim napadima Izraela i Sjedinjenih Država. Danas se medijima obratio sekretar odbrane Pit Hegset koji je rekao da je Modžtaba osakaćen od zadobijenih povreda.
