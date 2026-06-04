Danas sjednica Doma naroda: Pred delegatima dva ključna zakona za otvaranje pregovora sa EU

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH razmatraće danas ključne reforme pravosuđa (VSTS i Zakon o Sudu), kao i izmjene zakona o platama za vojsku, policiju i Interpol.

Izvor: parlamentfbih.gov.ba

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH održaće danas sjednicu na čijem su dnevnom redu, između ostalog, Prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu (VSTS) BiH, kao i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudu BiH.

Delegati Nikola Špirić, Dragan Čović i Kemal Ademović su predlagači ovih zakonskih akata, koji bi trebalo da budu razmatrani u prvom čitanju po skraćenom postupku, najavljeno je iz Parlamentarne skupštine BiH.

Predlagači su naveli da je Nacrt zakona o VSTS-u zasnovan na principima transparentnosti rada ove institucije, integriteta članova i nosilaca pravosudnih funkcija, kao i dvostepenosti pri njihovom odlučivanju.

Ovim izmjenama broj članova VSTS-a sa sadašnjih 15 bio bi povećan na 20, od kojih je po osam članova iz reda sudija i tužilaca, po jedan advokat iz advokatskih komora Republike Srpske i FBiH, dok će po jednog člana imenovati Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH i Savjet ministara.

Predloženim izmjenama i dopunama Zakona o Sudu BiH predviđeno je formiranje apelacionog odjeljenja ovog suda, kao drugostepenog organa.

Na dnevnom redu je izvještaj o postizanju identičnog teksta Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH dostavljen od Zajedničke komisije za usaglašavanje teksta Prijedloga zakona o izmjeni i dopuni Zakona o platama i naknadama u institucijama.

U drugom čitanju pred delegatima će se naći izmjene i dopune Zakona o industrijskom dizajnu, kao i dopune Zakona o upravnom postupku kojim se obezbjeđuju preduslovi za nastavak digitalne transformacije javne uprave u institucijama BiH.

Pred delegatima će se naći i izmjene i dopune Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH po hitnom postupku, po kojima se dozvoljava kratko zaustavljanje taksi vozilima na stajalištima javnog prevoza za ulazak putnika, te im se omogućava kretanje trakom za javni prevoz.

Predsjedavajući Doma naroda Kemal Ademović na dnevni red je predložio Prijedlog dopuna Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH po hitnom postupku kojima se uvodi poseban dodatak na platu zaposlenima u Kancelariji Interpola u Sarajevu koji obavljaju najsloženije stručno-operativne i studijsko-analitičke poslove, te zaposlenima koji obavljaju poslove u vezi sa forenzičkim ispitivanjima i vještačenjima u Agenciji za forenzička ispitivanja i vještačenja.

Na dnevnom redu bi trebalo da se nađu još jedne izmjene Zakona o platama i naknadama zaposlenim u zajedničkim institucijama, koje se u ovom slučaju odnose na povećanje koeficijenta za obračun plate vojnicima i podoficirima u Oružanim snagama, kao i policajcima u svim policijskim agencijama na nivou BiH.

Prijedlog izmjena Zakona o zabrani diskriminacije i izmjena Zakona o carinskoj politici, koji se odnose na otklanjanje diskriminatornih izraza korištenih u tekstu zakona, takođe bi se trebali naći na dnevnom redu sjednice.

Na predloženom dnevnom redu su i izmjene Zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama na nivou BiH, po hitnom postupku, koje se odnose na povećanje naknade članovima Komisije za odlučivanje o sukobu interesa u zajedničkim institucijama.

Ovaj prijedlog ranije je povučen iz procedure u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

Prijedlog zakona o dopuni Zakona o službi u Oružanim snagama BiH po hitnom postupku, koji se odnosi na porodiljsko odsustvo za žene zaposlene u Oružanim snagama i drugim bezbjednosnim agencijama, takođe je na dnevnom redu.

Pred delegatima bi se trebale naći i izmjene Zakona o javnim nabavkama po hitnom postupku kojima se predviđaju strože kazne za nepravilnosti u postupku javnih nabavki, kao i izmjene Krivičnog zakona koje se odnose na istu tematiku.

Na dnevnom redu su i izvještaji o radu parlamentarnih komisija, kao i izvještaji o radu i finansijskoj reviziji institucija Savjeta ministara, te ratifikacija međunarodnih sporazuma čiji potpisnik je BiH.

Početak sjednice zakazan je u 11.00 časova u zgradi zajedničkih institucija u Sarajevu.