Dom naroda usvojio "Zakon o bahatoj vožnji": Kazne više neće biti simbolične, evo na šta se odnosi

Dom naroda PSBiH usvojio "Zakon o bahatoj vožnji". Saznajte šta se smatra bahatom vožnjom, od prolaska kroz crveno do oduzimanja vozila za najteže prekršaje.

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH danas je po hitnom postupku usvojio Zakon o imjenama i dopunama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH.

Zastupnik u Predstavničkom domu PSBiH Saša Magazinović oglasio se na društvenim mrežama poručivši da je definitivno usvojen "Zakon o bahatoj vožnji".

"Godinama smo u ovoj zemlji gledali isto: divljanje kroz naselja, prolazak kroz crveno, utrke po gradovima i onda, nakon što neko pogine, svi bi govorili da se “mora nešto promijeniti”. Ali ništa se nije mijenjalo, jer naš zakon nikada nije ni prepoznavao ono što građani svakodnevno vide na cestama: bahatu vožnju kao svjesno ugrožavanje života drugih ljudi", napisao je Magazinović i dodao:

"Zato smo predložili ovaj zakon. I danas je konačno usvojen. Prvi put se u našem zakonodavstvu jasno definiše bahata vožnja - vožnja u gruboj suprotnosti sa pravilima saobraćaja i ponašanje koje direktno ugrožava sigurnost drugih ljudi."

Magazinović je objasnio da će "bahatom vožnjom" podrazumijevati sljedeće:

prolazak kroz crveno dva ili više puta u roku od 20 minuta

prekoračenje brzine preko 40 km/h u naselju i 60 km/h van naselja

prestizanje kolone preko pune linije

vožnja sa više od 1,5 g/kg alkohola u krvi ili pod uticajem droga

Policija od sada ima pravo da bahatom vozaču oduzme automobil na licu mjesta, pod uslovom da je u evidenciji zabilježeno da je u prethodne dvije godine već pravosnažno kažnjavan za isti prekršaj. Pored privremenog ili trajnog oduzimanja vozila, zakon za bahatu vožnju predviđa žestoke sankcije: novčanu kaznu od 2.000 do 3.000 KM, oduzimanje vozačke dozvole na pola godine i dva kaznena boda.

Pored toga, nove izmjene donose i značajno veće kazne za svakodnevne prekršaje. Tako će vozači koji koriste mobilni telefon ili ne vežu sigurnosni pojas plaćati kazne od 200 do 400 KM. Ukoliko upotreba telefona dovede do saobraćajne nesreće, predviđene su drastične sankcije koje se kreću od 400 pa sve do 2.000 KM.

Magazinović je dodao da kazne više neće biti simbolične. Uvode se visoke novčane kazne, kazneni bodovi, oduzimanje vozačke dozvole i mogućnost privremenog ili trajnog oduzimanja automobila za najteže i ponovljene prekršaje. Takođe, više neće biti moguće izbjeći odgovornost odbijanjem testa na droge.

"Kada sam predlagao ovaj zakon, razmišljao sam o tome koliko smo se svi opasno navikli na vijesti o poginulim mladim ljudima. Kao da su tragedije postale normalan dio svakodnevice. Ne smiju biti. Jer država koja ne štiti ljude na ulici i cesti vrlo brzo prestane da ulijeva povjerenje bilo gdje drugo. Zanima me jedno pitanje za sve vas: Koliko puta ste u posljednjih godinu dana vidjeli ponašanje na cesti za koje ste pomislili - 'neko će ovdje stradati'", zaključio je Magazinović.