Zaključali radnike u auto, pa ih žive zapalili: Kamere snimile horor na pumpi u Italiji

Četvorica stranih poljoprivrednih radnika nastradala su u jezivom požaru u Amendolari na jugu Italije, dok je jedan Avganistanac uspeo da se spase razbivši prozor vozila.

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Četvorica stranih poljoprivrednih radnika živa su spaljena juče u automobilu u Amendolari, a policija je uhapsila dvojicu osumnjičenih Pakistanaca. Tri žrtve su avganistanski državljani, a četvrta je iz Pakistana.

Jedini preživjeli, Avganistanac koji se spasio razbivši prozor, ključni je svjedok u istrazi koja se fokusira na sukobe oko poslova u poljoprivredi, pišu italijanski mediji.

Požar je izbio juče oko 13 časova tik uz pumpe za gorivo na benzinskoj stanici, a stub crnog dima bio je vidljiv kilometrima unaokolo.

Kada su vatrogasci stigli na lice mjesta, njihov prvi zadatak bio je da spriječe da se vatra proširi na rezervoare sa gorivom i izazove još veću katastrofu. Tek nakon gašenja požara u automobilu su otkrivena tijela.

Sumnje istražitelja da su radnici živi spaljeni potvrdili su snimci nadzornih kamera sa benzinske stanice. Na snimku se vidi kako dvije osobe, jedna za drugom, spolja rukama blokiraju vrata automobila dok se, prema svemu sudeći, sa zadnje strane sipa zapaljiva tečnost. Ubrzo nakon toga vozilo je planulo, a napadači su pobjegli.

Istraga usmjerena na sukobe radnika

Državno tužilaštvo u Kastrovilariju naložilo je hapšenje dvojice pakistanskih državljana zbog teškog ubistva. Uhapšeni su nakon višesatnog ispitivanja u Kozenci, a istražitelji su im ušli u trag upravo zahvaljujući snimcima sa benzinske stanice.

Ključnu ulogu u rekonstrukciji događaja imao je i preživjeli Avganistanac, koji je u razgovoru za kalabrijski informativni program TGR potvrdio nacionalnost žrtava.

Od 20. aprila on i njegova četvorica kolega radili su na berbi jagoda na farmi u Skancano Joniku. Svakog jutra na posao su ih vozila ista dvojica pakistanskih posrednika. Prvih dana navodno su bili plaćani u gotovini. Kasnije su postigli dogovor o dnevnoj nadnici od 45 evra.

"Na kraju su nam dali smještaj, ali ne i platu. Takođe su od nas tražili pet evra dnevno za odlazak i povratak sa posla", rekao je svjedok.

Objasnio je da su dvojica muškaraca osumnjičenih za ubistvo tražila novac za prevoz koji žrtve nisu željele da plate. Kada su to shvatili, navodno su najprije polili unutrašnjost vozila benzinom, a zatim ubacili upaljač.

"To je mafija, mafija"

Avganistanac je takođe rekao da su pakistanski državljani njemu i ostalima prijetili noževima i pištoljima kako bi ih primorali na rad, kao i da nisu bili plaćeni.

"Nisu nam dali nikakav novac. Davali su nam hranu, dali su nam smještaj, ali novac nisu. To je mafija, mafija... To su pakistanski mafijaši", rekao je.

Istražitelji se fokusiraju na sukobe između grupa migranata koji rade na širem području ravnice Sibari i Metaponto. Jučerašnji zločin nastavak je niza nasilnih djela. U posljednjih nekoliko mjeseci zabilježeno je čak 14 podmetnutih požara na automobilima i kombijima poljoprivrednih radnika, naročito na području Koriljano-Rosana.

Borba se, kako navode mediji, ne vodi samo za poslove, već i za sve što je povezano sa boravkom stranaca, od dozvola do smještaja, a posrednici pri zapošljavanju često su i sami migranti.