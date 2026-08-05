Kijev i okolina u plamenu nakon masovnog ruskog napada: Najmanje 15 mrtvih, nijedna raketa nije presretnuta

Rusija je tokom noći izvela masovni napad balističkim i hipersoničnim raketama i dronovima na Kijev i okolinu.

Izvor: Profimedia/Evgen KOTENKO / AFP

U masovnom ruskom napadu balističkim raketama i dronovima na glavni grad Ukrajine i Kijevsku oblast poginulo je najmanje 15 ljudi, dok je 51 osoba povrijeđena. Požari su tokom noći zahvatili više dijelova Kijeva i njegovih predgrađa, saopštile su ukrajinske vlasti.

Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo navelo je da je Rusija tokom napada lansirala 24 balističke i četiri hipersonične rakete, kao i 115 dronova tipa "šahed". Prema njihovim tvrdnjama, nijedna raketa nije presretnuta.

U Kijevskoj oblasti poginulo je 14 ljudi, a 27 je povrijeđeno, saopštila je ukrajinska Državna služba za vanredne situacije. Spasilačke operacije i dalje traju.

Šteta je prijavljena u Brovarskom, Bučanskom i Fastovskom okrugu, gdje su u napadima zapaljena skladišta i vozila.

U samom Kijevu poginula je jedna osoba, dok su 24 povrijeđene, izjavio je gradonačelnik Vitalij Kličko. Petnaestoro povrijeđenih prevezeno je u bolnicu, a četvoro se nalazi u kritičnom stanju.

Šteta je zabilježena na više od sedam lokacija širom prijestonice, uključujući Golosejevski, Obolonski, Desnjanski i Svjatošinski okrug, saopštila je Kijevska gradska vojna uprava.

Kličko je ranije naveo da su dvije osobe izvučene ispod ruševina skladišta koje se srušilo u Golosejevskom okrugu. Potraga se nastavlja jer postoji mogućnost da je pod ruševinama ostalo još ljudi.

U Obolonskom okrugu izbio je požar u stambenoj zgradi od 20 spratova nakon što ju je pogodila raketa. Zapaljena je još jedna stambena zgrada, a požari su prijavljeni i u dva skladišna objekta.

U Desnjanskom okrugu gorjelo je skladište, dok su ostaci rakete pali u blizini stambene zgrade. Veliki požar prijavljen je i u Kijevsko-svjatošinskom okrugu izvan prijestonice, gdje su upućene ekipe hitnih službi.

Novinari "Kijev independent" izvijestili su da su prve snažne eksplozije odjeknule nešto poslije 00.20 časova po lokalnom vremenu. Prema njihovim navodima, više balističkih raketa pogodilo je grad, dok su eksplozije potresale prijestonicu narednih sat vremena.

Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo tokom napada je više puta upozoravalo da nove balističke rakete lete ka Kijevu, a upozorenja na napade dronovima izdata su od 1.09 časova.

"Kijev i oblast su pod balističkim napadom. Još raketa leti ka gradu“, objavio je Kličko, pozivajući stanovnike da ostanu u skloništima.

Napad se dogodio nekoliko dana nakon velikog ruskog raketnog udara na Kijev 1. avgusta, u kojem je, prema podacima ukrajinskih vlasti, poginulo najmanje devet, a povrijeđeno više od 30 ljudi.

(Kyiv Independent/Mondo)