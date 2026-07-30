Dronom ponovo pogođen "ruski Amazon": Gori logistički centar jedne od najvećih ruskih kompanija

U logističkom centru kompanije Wildberries, poznate kao "ruski Amazon", izbio je veliki požar nakon napada dronom u ruskoj republici Udmurtiji.
U logističkom centru kompanije "Wildberries", poznate kao "ruski Amazon", u gradu Sarapul, u ruskoj republici Udmurtiji, izbio je požar nakon napada dronom, saopštila je danas kompanija.
Kako je navedeno, objekat je preventivno evakuisan zbog uzbune za vazdušni napad, a prema preliminarnim informacijama nema povrijeđenih, prenijela je RIA Novosti.
Na lice mjesta upućene su vatrogasne ekipe, kao i službe Hitne pomoći, potvrdila je vršilac dužnosti načelnika Udmurtije Olga Abramova.
The Wildberries warehouse in Sarapul, (Udmurtia), Russia, was attacked by Ukrainian drones (video 1)— Cloooud | (@GloOouD)July 30, 2026
The area affected by the fire has grown. The warehouse itself covers 75,000 m².
Also Wildberries warehouse in Penza got struck (video 2) The warehouse itself covers 90,000…pic.twitter.com/fHZPhxw8s4
Kompanija je saopštila da su logistički lanci reorganizovani i da se isporuke i prijem porudžbina privremeno obavljaju u drugim logističkim centrima, prenio je TASS.