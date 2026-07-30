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Dronom ponovo pogođen "ruski Amazon": Gori logistički centar jedne od najvećih ruskih kompanija

Dronom ponovo pogođen "ruski Amazon": Gori logistički centar jedne od najvećih ruskih kompanija

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
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U logističkom centru kompanije Wildberries, poznate kao "ruski Amazon", izbio je veliki požar nakon napada dronom u ruskoj republici Udmurtiji.

Ukrajina dronom napala ruski Amazon Izvor: X/Printsceen

U logističkom centru kompanije "Wildberries", poznate kao "ruski Amazon", u gradu Sarapul, u ruskoj republici Udmurtiji, izbio je požar nakon napada dronom, saopštila je danas kompanija.

Kako je navedeno, objekat je preventivno evakuisan zbog uzbune za vazdušni napad, a prema preliminarnim informacijama nema povrijeđenih, prenijela je RIA Novosti.

Na lice mjesta upućene su vatrogasne ekipe, kao i službe Hitne pomoći, potvrdila je vršilac dužnosti načelnika Udmurtije Olga Abramova.

Kompanija je saopštila da su logistički lanci reorganizovani i da se isporuke i prijem porudžbina privremeno obavljaju u drugim logističkim centrima, prenio je TASS.

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Tagovi

Rusija napad dron Ukrajina Rat u Ukrajini

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