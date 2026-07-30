Dronom ponovo pogođen "ruski Amazon": Gori logistički centar jedne od najvećih ruskih kompanija

U logističkom centru kompanije Wildberries, poznate kao "ruski Amazon", izbio je veliki požar nakon napada dronom u ruskoj republici Udmurtiji.

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U logističkom centru kompanije "Wildberries", poznate kao "ruski Amazon", u gradu Sarapul, u ruskoj republici Udmurtiji, izbio je požar nakon napada dronom, saopštila je danas kompanija.

Kako je navedeno, objekat je preventivno evakuisan zbog uzbune za vazdušni napad, a prema preliminarnim informacijama nema povrijeđenih, prenijela je RIA Novosti.

Na lice mjesta upućene su vatrogasne ekipe, kao i službe Hitne pomoći, potvrdila je vršilac dužnosti načelnika Udmurtije Olga Abramova.

The Wildberries warehouse in Sarapul, (Udmurtia), Russia, was attacked by Ukrainian drones (video 1)



The area affected by the fire has grown. The warehouse itself covers 75,000 m².



Also Wildberries warehouse in Penza got struck (video 2) The warehouse itself covers 90,000…pic.twitter.com/fHZPhxw8s4 — Cloooud | (@GloOouD)July 30, 2026

Kompanija je saopštila da su logistički lanci reorganizovani i da se isporuke i prijem porudžbina privremeno obavljaju u drugim logističkim centrima, prenio je TASS.