logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Putin naredio masovno bombardovanje Ukrajine: Hitno upozorenje Zelenskog iz Dablina

Putin naredio masovno bombardovanje Ukrajine: Hitno upozorenje Zelenskog iz Dablina

Autor Aleksandar Blagić
0

Zelenski upozorio ukrajinski narod da Rusija sprema novo masovno bombardovanje.

Rusija sprema novo masovno bombardovanje Izvor: EPA/RUSSIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / HANDOUT/EPA/HOLLIE ADAMS / POOL

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je upozorio stanovništvo u Ukrajini da Rusija priprema masovno bombardovanje više gradova i sela, piše "Kijev Independent". On je u službenoj posjeti Dablinu i premijeru Irske Majklu Martinu sa kojim je održao zajedničku konferenciju na kojoj je upozorio ukrajinski narod.

"Rusija priprema masovno granatranje teritorije Ukrajine, to pokazuju podaci ukrajinskih obavještajnih službi. Danas postoje veoma neprijatne informacije o pripremi još jednog masovnog ruskog udara.

Postoje obavještajni podaci i odmah nakon naše konferencije za novinare, vratiću se u Ukrajinu sa svojim timom veoma brzo. Molim naše ljude da budu posebno oprezni, da zaštite sebe i svoju djecu, kao i da koriste skloništa i obrate pažnju na signale za vazdušnu opasnost", naveo je Zelenski.

Potom je komentarisao aktuelnu situaciju na frontu. Naveo je da predsjednik Rusije Vladimir Putin i dalje kategorično odbija da završi rat, a otkrio je i da Kijev i Moskva komuniciraju i zvaničnim i nezvaničnim kanalima.

"On vidi samo dalju agresiju protiv Ukrajine i naših susjeda, protiv cijele Evrope. Moramo da dovedemo Rusiju u uslove u kojima neće imati druge alternative osim mira", dodao je Zelenski.

Pročitajte i ovo

Tagovi

Ukrajina Rusija napad

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ