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Putin po prvi put priznao: "Da, imamo problem"

Putin po prvi put priznao: "Da, imamo problem"

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Fonet
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Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da će Rusija osigurati bezbjednost građana i zaštitu državnih granica uprkos, kako tvrdi, izazovima izazvanim ukrajinskim napadima.

Putin: Rusija će zaštititi granice uprkos ukrajinskim napadima, izbori za Dumu u septembru Izvor: KREMLIN.RU / HANDOUT/KREMLIN.RU

Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je danas na kongresu vladajuće stranke Jedinstvena Rusija da se ta zemlja suočava sa problemima izazvanim ukrajinskim napadima na rusku teritoriju, ali da će vlast osigurati bezbjednost građana i zaštitu državnih granica.

"Da, vidimo probleme, svjesni smo ih i odgovaramo na njih, ali ćemo svakako osigurati bezbjednost i zemlje i naših građana, kao i nepovredivost ruskih granica", rekao je Putin, prenose agencije.

On je ocijenio da Rusija prolazi kroz "teška vremena", ali je poručio da raspolaže dovoljnim resursima i političkom voljom da odgovori na izazove.

Putin je istovremeno ustvrdio da se ukrajinske snage povlače duž linije fronta te optužio Kijev da zbog toga izvodi, kako je naveo, "terorističke akte" na ruskoj teritoriji.

Njegove izjave uslijedile su nakon novih ukrajinskih napada bespilotnim letjelicama na ciljeve u Rusiji. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je da je Ukrajina izvela napade na rafinerije u Krasnodarskoj i Jaroslavskoj oblasti, navodeći da je cilj tih operacija slabljenje ruskih kapaciteta za vođenje rata.

Govoreći o unutrašnjoj politici, Putin je najavio da će izbori za novi saziv Državne dume biti održani u septembru, u skladu sa zakonom.

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Tagovi

Rusija Ukrajina Vladimir Putin

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