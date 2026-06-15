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Zelenski objavio dokumenta o Putinovom rejtingu pred izbore

Zelenski objavio dokumenta o Putinovom rejtingu pred izbore

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
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Zelenski objavio navodna dokumenta Kremlja na kojima se vidi pad rejtinga Putina.

Zelenski prikazao rezultate rejtinga Putina Izvor: Telegram/Zelenskiy / Official

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski objavio je na svom "Telegram" nalogu navodna dokumenta Kremlja na kojima se vidi pad rejtina (popularnosti) predsjednika Rusije Vladimira Putina, piše "Kijev Independent". Zelenski je objavio fotografiju sa dokumentima koji su objavljeni u nedjelju 14. juna na kojima se prikazuje pad rejtinga Putina i njegove vladajuće stranke "Jedinstvena Rusija" uoči parlamentarnih izbora.

Parlamentarni izbori u Rusiji zakazani su za septembar. U izvještajima se navodi da popularnost Putinove stranke pada i to drastično, svega dva i po mjeseca pred parlamentarne izbore.

"Izvještaji predviđaju rastuće nezadovoljstvo javnosti Putinovom vladavinom i upozoravaju da 'ovaj pokazatelj neće dostići vrhunac (plato)' prije samog glasanja. Podrška Jedinstvenoj Rusiji je u stalnom padu, što bi potencijalno moglo da zahtjeva 'znatno veće falsifikacije' kako bi se osigurao željeni ishod izbora.

Takođe se izvještava o značajnom rastu protestnog raspoloženja u ruskim regionima. Ako se ovi trendovi nastave, sporazum će na kraju možda morati da bude zaključen sa nekim drugim iz Rusije - nekim ko se neće izolovati od realnosti", navodi se u dijelu objave ukrajinskog predsjednika.

Da podsjetimo, Zelenski je 4. juna poslao otvoreno pismo Putinu u kom ga je pozvao na uživo sastanak kako bi se završio rat u Ukrajini koji traje od 24. februara 2022. godine. Putin je pročitao pismo, ali je odbio sastanak jer smatra da "nema poente" sastanak sa Zelenskim.

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Tagovi

Vladimir Putin izbori Rusija Volodimir Zelenski

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Hvala što ste poslali vijest.

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