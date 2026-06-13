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Putin iznio plan za Donbas i Novorosiju: Otkrio šta očekuje do 2030. godine

Putin iznio plan za Donbas i Novorosiju: Otkrio šta očekuje do 2030. godine

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
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Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da bi Donjecka i Luganska Narodna Republika, kao i Hersonska i Zaporoška oblast, do 2030. godine trebalo da dostignu opšti nivo razvoja i kvaliteta života kao ostatak Rusije.

Putinov plan za Donbas i Novorosiju Izvor: Profimedia/Liu Bin / Xinhua News

Govoreći na sastanku posvećenom razvoju Donbasa i Novorosije, ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da je cilj da ove teritorije do 2030. godine dostignu opšte ruske standarde u svim ključnim oblastima, uključujući kvalitet života stanovništva.

"U skladu sa planovima, Donjecka i Luganska Narodna Republika, kao i Hersonska i Zaporoška oblast, treba da do 2030. godine dostignu opšte ruske standarde po svim osnovnim pokazateljima, uključujući kvalitet života“, rekao je Putin.

Program usvojen još 2023. godine

Putin je podsjetio da je ruska vlada u aprilu 2023. godine usvojila sveobuhvatan program društvenog i ekonomskog razvoja Donbasa i Novorosije.

Prema njegovim riječima, program predviđa blisku integraciju ovih teritorija u jedinstveni pravni, ekonomski, obrazovni, kulturni i informativni prostor Rusije.

Planirano gotovo 300 razvojnih mjera

Ruski predsjednik naveo je da program obuhvata oko 300 različitih mera koje se odnose na razvoj socijalne, stambene, saobraćajne i komunalne infrastrukture.

Kako je rekao, planirano je i pokretanje novih industrijskih i poljoprivrednih preduzeća, kao i otvaranje dodatnih modernih radnih mjesta, kako bi regioni do kraja decenije dostigli nivo razvoja koji postoji u ostatku Ruske Federacije.

 (TASS/Mondo) 

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Donbas Rusija Vladimir Putin

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