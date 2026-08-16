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Nakon Putinove posjete spornom ostrvu: Četiri ruska ratna broda sa projektilima uočena 40 kilometara od Japana

Nakon Putinove posjete spornom ostrvu: Četiri ruska ratna broda sa projektilima uočena 40 kilometara od Japana

Autori Dušan Volaš Autori mondo..rs
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Rusija poslala četiri naoružana ratna broda blizu Japana.

Rusija poslala ratne brodove blizu Japana Izvor: Vitaliy Ankov / Sputnik / Profimedia

Ruska Federacija poslala je četiri ratna broda naoružana moćnim projektilima blizu Japana, piše "United 24 media". Brodovi koji plove pod ruskom zastavom su prošli na oko 40 kilometara od Hokaida.

Rusija je povukla ovaj potez nakon što je predsjednik Rusije Vladimir Putin posjetio Iturup, jednog od Kurilskih ostrva na koje Japan polaže pravo. U subotu 14. avgusta su, prema informacijama Ministarstva odbrane Japana, primijećene četiri ruske raketne korvet kod rta Soja.

Japan je saopštio da ruski ratni brodovi nisu ušli u teritorijalne vode Japana. Međutim, Japan je naveo da su isti brodovi primiećeni 9. avgusta ove godine, na oko 70-ak kilometara sjeverozapadno od ostrva Rebun.

Japan se pobunio nakon Putinove posjete ostrvu Iturup jer ga Japan smatra delom svojih teritorija na sjeveru. Ovo ostrvo je, inače, zauzeo Sovjetski Savez 1945. godine i još uvijek je pod kontrolom Rusije.

Zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije Dmitrij Medvedev je prijetio Japanu zbog ovog ostrva. Upozorio ih je na "monstruozne posljedice" ukoliko bi htjeli da uspostave pravo na ostrvo Iturup.

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Tagovi

Rusija Japan brodovi

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