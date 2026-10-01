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Hegset najavio reformu vojske: “Nema gojaznih, transrodnih, nema bradonja i čudaka, samo ratnici"

Hegset najavio reformu vojske: “Nema gojaznih, transrodnih, nema bradonja i čudaka, samo ratnici"

Autor Mihajlo Popović Izvor SRNA
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Američki ministar odbrane Piter Hegset potvrdio je plan o smanjenju broja generala i admirala za 20 odsto i poručio da u američkim oružanim snagama neće biti bitna raznolikost i zastupljenost, nego strogo spremnost i odanost.

Pit Hegset najavio reformu američke vojske Izvor: Shutterstock

"Jedini fokus, kao što znate, u vašim jedinicama treba da bude na obuci, spremnosti, odgovornosti, disciplini i sposobnosti. Oni koji se žale, ideolozi i oni sa lošim učinkom više ne upravljaju stvarima" rekao je Hegset obraćajući se vojnicima nižih činova u bazi Korpusa marinaca.

Iznoseći stav administracije predsjednika SAD Donalda Trampa, koji je primijenjen i na oružane snage, Hegset je naveo da je `vouk` politika raznolikosti bivše administracije dovela do slabljenja morala i spremnosti i da je sadašnja struktura neće nastaviti.

"Više nismo `vouk odjeljenje` niti `odjeljenje slabića`. Jednostavan prevod toga glasi: nema gojaznih, nema transrodnih, nema bradonja, nema čudaka, nema slabića, nema radikala. Samo ratnici", dodao je Hegset.

(Srna)

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vojska Pit Hegset

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