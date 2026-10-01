TI BiH: Stranke potrošile 11,1 miliona KM, evidentirano više od 2.850 zloupotreba javnih resursa

Političke stranke u Bosni i Hercegovini do sada su potrošile oko 11,1 milion KM na bilborde, oglašavanje u medijima, reklame na platformama kompanije Meta i predizborne skupove, pokazuju preliminarni podaci monitoringa Transparency Internationala BiH (TI BiH).

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Prema tim podacima, najveći iznos potrošio je SNSD, oko 1,8 miliona KM, zatim SDA sa 1,3 miliona, SDP BiH sa 1,1 milion KM i PSS sa oko milion KM.

Od ukupnog iznosa, oko šest miliona KM potrošeno je na bilborde, 2,8 miliona na predizborne skupove, dok vrijednost oglašavanja u najvećim medijima iznosi oko 1,9 miliona KM. Prema podacima kompanije Meta, na online oglase do sada je potrošeno dodatnih oko 300.000 KM.

TI BiH upozorava da podaci nisu konačni i da ne obuhvataju troškove oglašavanja i predizbornih skupova u završnici kampanje. Navode i da su zabilježeni brojni promotivni sadržaji u medijima koji, prema njihovoj procjeni, imaju karakter plaćene promocije, ali nisu tako označeni, a njihova procijenjena vrijednost iznosi gotovo milion KM.

RTRS dao najveći prostor funkcionerima

Posebnu pažnju TI BiH posvetio je ulozi javnih emitera u izbornoj kampanji. Na tri javna servisa zabilježene su ukupno 2.176 objave koje su, prema monitoringu, sadržajem ukazivale na promociju stavova i politika aktuelnih funkcionera, a 64 odsto takvih objava evidentirano je na RTRS-u.

Prema mjerenju agencije koju je angažovao TI BiH, kandidati SNSD-a imali su na RTRS-u ukupno 28 sati programa, dok su svi posmatrani funkcioneri zajedno imali 1.382 pojavljivanja u informativnim emisijama.

Premijer Republike Srpske Savo Minić, koji je kandidat na izborima, prikazan je 191 put, u ukupnom trajanju dužem od pet sati. Njegov protivkandidat Branko Blanuša prikazan je pet puta, u ukupnom trajanju od 69 sekundi, ne računajući izborne hronike.

Željka Cvijanović, kandidatkinja za članicu Predsjedništva BiH, na RTRS-u je prikazana 101 put, odnosno ukupno četiri sata i 17 minuta. TI BiH navodi da u informativnim emisijama RTRS-a od početka kampanje nije zabilježeno emitovanje izjava njenog protivkandidata Nebojše Vukanovića, dok je Marinko Božović prikazan tri puta, ukupno 36 sekundi.

Na FTV-u je zabilježeno 26 odsto ovakvih objava, a na BHRT-u 10 odsto.

Više od 2.850 primjera korišćenja javnih resursa

Posmatrači TI BiH evidentirali su tokom posljednja tri mjeseca više od 2.850 primjera koji se mogu okarakterisati kao korišćenje javnih resursa u izbornoj kampanji.

Od 72 događaja koja su pratili, kandidati su bili prisutni na 77 odsto događaja, dok su se na 35 odsto njih slale političke poruke.

TI BiH je Centralnoj izbornoj komisiji BiH podnio 78 prijava koje obuhvataju 136 različitih slučajeva, uglavnom u vezi sa zloupotrebom javnih resursa i preuranjenom kampanjom. CIK je, prema podacima TI BiH, izrekao 271.000 KM sankcija političkim subjektima.

Iz TI BiH, međutim, navode da novčane kazne nisu imale odvraćajući efekat, te da su se pojedini prekršaji ponavljali kako se približavao dan izbora.

Više od 78 miliona KM jednokratnih davanja

Poseban dio monitoringa odnosi se na jednokratna davanja građanima. TI BiH je evidentirao više od 78 miliona KM podijeljenih različitim kategorijama stanovništva, najčešće kroz jednokratne pomoći penzionerima, socijalnim kategorijama, učenicima i studentima.

Najveći pojedinačni iznos, skoro 47 miliona KM, odnosi se na sredstva koja je Vlada Republike Srpske izdvojila za jednokratnu pomoć penzionerima, studentima i učenicima.

TI BiH navodi da je CIK u slučaju pomoći penzionerima ocijenio da nema zloupotrebe javnih resursa, dok su se dva člana CIK-a usprotivila takvom stavu.

Još se čeka odluka o prijavi koja se odnosi na 16 miliona KM pomoći studentima i učenicima, za koju TI BiH tvrdi da nije bila planirana prvobitnim budžetom i da je najavljena iz sjedišta političke partije.

Radovi vrijedni 745 miliona KM

Prema monitoringu TI BiH, gotovo 60 odsto evidentiranih zloupotreba odnosilo se na intenziviranje javnih radova u predizbornom periodu.

Vrijednost radova koji su otvoreni ili započeli tokom predizbornog perioda premašuje 745 miliona KM, dok je evidentirano i 134 primjera nenovčanih pomoći biračima, 57 slučajeva povećanja plata različitim kategorijama i 25 slučajeva plaćenog oglašavanja institucija koje promovišu kandidate.

TI BiH navodi i da su građani značajno doprinijeli otkrivanju nepravilnosti. Putem aplikacije „Reflektor“ građani su poslali 111 prijava koje se odnose na zloupotrebu javnih sredstava, pritiske na zaposlene u javnom sektoru, nuđenje materijalne koristi u zamjenu za glas i korišćenje djece u političkoj promociji.

(Mondo)