Đajić: Penzija najmanje 1.000 KM, besplatni lijekovi i grant za borce od 10.000 KM

Vlado Đajić najavio promjene u zdravstvu, penziju od najmanje 1.000 KM, besplatne lijekove za penzionere i grantove za borce i porodice poginulih.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Predsjednik stranke "Voljа naroda Srpske" Vlado Đajić poručio je da su Republici Srpskoj potrebne promjene i predstavio dio mjera koje bi njegova stranka, kako je naveo, sprovela ukoliko dobije podršku građana.

Đajić je rekao da je cilj "prodrmati sistem", vratiti odgovornost u institucije i pokazati da politika može služiti građanima, a ne ličnim interesima.

Posebno je govorio o zdravstvenom sistemu, navodeći da bi "Voља naroda Srpske" preuzela, kako je rekao, "zdravstvenu vertikalu" - od ministra zdravlja do direktora bolnica, koji bi se birali iz samih zdravstvenih ustanova.

"Ljekari i medicinske sestre moraju biti prioritet, a plate medicinskim sestrama neophodno je što prije povećati", poručio je Đajić.

Najavio je i da bi zaposlenima Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske bili omogućeni stanovi po cijeni od 2.000 KM po kvadratnom metru na zemljištu stare hirurgije.

Prema njegovim riječima, to zemljište treba da bude namijenjeno radnicima, a ne "tajkunima".

Đajić: Neću biti direktor UKC-a

Đajić je veliki dio obraćanja posvetio svom ranijem angažmanu na čelu UKC-a Republike Srpske i načinu na koji je smijenjen sa funkcije generalnog direktora.

Tvrdi da su sudske odluke išle u njegovu korist i osporile njegovu smjenu, ali da, kako je naveo, nije želio da se vrati na funkciju direktora.

"Nisam željan funkcija", rekao je Đajić, kritikujući premijera, vlast, ministra i druge odgovorne zbog toga što su se, kako tvrdi, oglušili o odluke suda.

Najavio je da, ukoliko njegova stranka osvoji vlast, neće ponovo biti direktor UKC-a.

"Kada pobijedimo, a pobijedićemo, neću biti direktor UKC-a! Biću savjetnik generalnom direktoru, svoje znanje i iskustvo staviću mu na raspolaganje i nastaviću da svakog dana primam više od stotinu pacijenata, građana i zaposlenih, saslušam njihove probleme i pomognem gdje god mogu", rekao je Đajić.

On je naveo i da brojni projekti koje je započeo tokom svog mandata na čelu UKC-a, kako tvrdi, godinu dana nakon njegove smjene još nisu završeni.

Među njima je naveo Medicinski fakultet, Srednju medicinsku školu, Psihijatriju, garažni kompleks, rekonstrukciju Ginekologije i P

ediatrije, kao i prostor za palijativno zbrinjavanje pacijenata.

Đajić je rekao i da, prema njegovoj ocjeni, sve manje stručnjaka dolazi na UKC, te pomenuo kredit od 47 miliona KM.

"Osam godina sam vodio UKC Republike Srpske i bio sam najuspješniji direktor te ustanove", rekao je Đajić.

Govoreći o svom odnosu prema rezultatima rada u UKC-u, naveo je da nije pozvan na promociju monografije kliničkog centra, niti je pomenut prilikom otvaranja zgrade Klinike za onkologiju, za koju kaže da ju je osmislio.

"Možete da me ne pozovete i ne spomenete, ali ne možete izbrisati rezultate koji su ostali iza mene", poručio je.

Penzija najmanje 1.000 KM i pomoć borcima

Đajić je najavio i mjere usmjerene prema penzionerima i boračkim kategorijama.

Prema njegovom planu, penzija bi trebalo da bude najmanje 1.000 KM, dok bi lijekovi za penzionere bili besplatni.

Učesnicima rata, kako je naveo, bio bi obezbijeđen grant od 10.000 KM, dok bi porodice poginulih boraca dobile po 20.000 KM.

"Moramo voditi računa o ljudima koji su godinama bili zapostavljeni", rekao je Đajić.

On je poručio i da želi Republiku Srpsku u kojoj će građani slobodno odlučivati, bez pritisaka i straha.

"Neću vas razočarati. Vaš glas mi je važan zbog svega što su mi uradili, ali još više zbog svega dobrog što želim da uradim za naš narod", poručio je Đajić.