Mještani podnijeli 408 primjedbi: Nacrt regulacionog plana za Rosulje ide na izmjene i ponovni javni uvid

Nacrt izmjene dijela Regulacionog plana za južni dio banjalučkog naselja Rosulje biće djelimično korigovan i upućen na ponovni javni uvid i javnu raspravu, nakon što su na postojeći nacrt podnesene primjedbe 408 građana.

Izvor: Srna/Nikolina Damjanić

Ovo je potvrđeno na javnoj raspravi održanoj juče, kojoj su prisustvovali predstavnici Odjeljenja za prostorno uređenje Grada Banjaluka i urbanističke firme „Routing“. Riječ je o prostoru između ulica Mladena Stojanovića, Milana Radmana, Kralja Petra II i Trive Amelice, površine 2,17 hektara.

Prema prezentovanim izmjenama, na osnovu primjedbi vlasnika parcela unutar obuhvata predloženo je brisanje dvije planirane stambeno-poslovne lamele spratnosti P+6 u Ulici 5. kozarske brigade, uz zadržavanje postojećih porodičnih kuća, objavljeno je na Facebook stranici "Sačuvajmo Rosulje".

Predloženo je i ukidanje planiranog spoja nove saobraćajnice sa Ulicom kralja Petra II, jer vlasnici objekata, prema obrazloženju, nisu saglasni sa rušenjem svojih stambenih objekata.

Istovremeno, planirani objekti spratnosti P+7 biće vertikalno korigovani tako što će im biti ukinuta jedna etaža, odnosno biće predviđena spratnost P+6, ali uz povećanje njihovih horizontalnih gabarita.

Na javnoj raspravi građani su, međutim, iznijeli primjedbe koje se odnose na kapacitete postojeće infrastrukture i posljedice planirane kolektivne stanogradnje na kvalitet života u naselju.

Ukazali su na saobraćajnu opterećenost, nedostatak parking prostora, stanje komunalne infrastrukture, kao i kapacitete javnih službi. Posebno je navedeno da Osnovna škola „Aleksa Šantić“ već radi u tri smjene i da, prema navodima građana, ima oko 200 učenika više od predviđenih prostornih kapaciteta.

Građani su ukazali i na duge liste čekanja za upis djece u javne vrtiće, kao i na opterećenost ambulante porodične medicine u Rosuljama.

Prema njihovim stavovima iznesenim na raspravi, prije izmjena regulacionog plana trebalo bi uraditi analize uticaja planirane gradnje na postojeću infrastrukturu. Smatraju da bi dalja izgradnja kolektivnih stambenih objekata bez takvih analiza mogla dodatno opteretiti naselje.

Vuk Višekruna, ovlašteni potpisnik Odjeljenja za prostorno uređenje, rekao je da nema potrebe za izradom prethodnih studija opterećenja infrastrukture, navodeći da postojeći problemi u naselju nisu predmet ovog nacrta niti predstavljaju razlog za obustavu kolektivne stanogradnje.

Građani su tokom rasprave izrazili i šire primjedbe na način planiranja razvoja Banjaluke, ističući potrebu za novim Urbanističkim planom Grada koji bi, kako su naveli, omogućio sveobuhvatnije sagledavanje razvoja pojedinačnih gradskih naselja i pitanja održive gradnje.

Nakon korekcije Nacrta izmjene dijela Regulacionog plana, građani će imati priliku da se sa izmijenjenim rješenjima upoznaju kroz ponovni javni uvid i javnu raspravu.

(Mondo)