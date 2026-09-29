Aleksandar Šapić govorio je o incidentu sa Tatjanom Mićić i njenim suprugom. Tvrdi da odbornicu nije udario, već da ju je odgurnuo dok se branio.

Izvor: Marko Kranjć/Kurir

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić govorio je danasna pres konferenciji o incidentu na Novom Beogradu u kojem su učestvovali odbornica pokreta Kreni-promeni Tatjana Mićić i njen suprug, ponovivši da Mićić nije udario, već da ju je, kako tvrdi, odgurnuo dok se branio od njenog supruga.

Šapić je rekao da je njegova greška bila što se nije udaljio kada je prepoznao Mićić, za koju tvrdi da je ranije dolazila ispred njegove kuće.

"Šetali smo u neko doba. Oko 21.20 časova naišli smo na to dvoje ljudi. Kada smo se mimoilazili, prepoznao sam da je to osoba koja je dolazila ispred moje kuće, dijelila letke i ugrožavala moj mir i bezbjednost. Ja to nikada nisam prijavljivao policiji, niti sam se žalio. Kada sam je prepoznao, pitao sam je zašto je dolazila pred moju kuću i da li je svjesna kako je to kada ti neko dolazi na kuću. Nakon toga kreće verbalni napad na mene, od nje i tog muškarca. Moja najveća greška je što se nisam udaljio tada", rekao je Šapić.

Prema njegovim riječima, nakon verbalnog sukoba došlo je do fizičkog kontakta, ali negira da je udario odbornicu.

"Nakon toga dolazi do fizičkog napada na mene i ja krećem da se branim. Dotičnu gospođu nisam takao, osim što sam je, kada je muškarac krenuo na mene, gurao, baš da ne bi bila povrijeđena u tom napadu", tvrdi Šapić.

Vidi opis Šapić o incidentu na Novom Beogradu: "Volio bih da znam kako je ona povrijeđena" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Marko Kranjć/Kurir Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Marko Kranjć/Kurir Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Marko Kranjć/Kurir Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Marko Kranjć/Kurir Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Marko Kranjć/Kurir Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Marko Kranjć/Kurir Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Marko Kranjć/Kurir Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Marko Kranjć/Kurir Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Marko Kranjć/Kurir Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Marko Kranjć/Kurir Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Marko Kranjć/Kurir Br. slika: 11 11 / 11

Šapić o ostavci

Odgovarajući na pitanje novinara da li će podnijeti ostavku, Šapić je rekao da je trebalo da izbjegne cijelu situaciju.

"Moja obaveza je bila da ovo izbjegnem, ali nisam mogao da pretpostavim da će jedan verbalni razgovor, koji i nije izgledao kao sukob... I tu jeste moja krivica. A da li je moja krivica kada sam je odgurnuo od mene, da bih se odbranio od njenog supruga... Volio bih da znam kako je ona povrijeđena. Trebalo je 150 puta da podnesem ostavku i kada su me napadali na Savskom nasipu. Bacio sam čovjeku telefon iz ruke, koji mi nije dozvolio da prođem. Vama to nije smetalo što mi je neko sprečavao da se krećem. Bacao sam telefon i isto sam bio spreman da se branim, kao što sam se branio kod kuće. Nikad nikoga nisam napadao, dotakao, provocirao, dolazio na kuću...", rekao je Šapić.

Dodao je da bi, da je znao kako će se situacija završiti, odustao od rasprave.

Na pitanje novinara da iznese verbalne uvrede koje su mu upućene, Šapić je rekao da to neće učiniti jer su bile vulgarne.

"Kako će on meni, ne znam šta. Neću da psujem. Da sam počeo da psujem ja, jesam, kada sam bio verbalno vrijeđan, kao što sam se branio kada sam bio fizički napadnut", kazao je Šapić.

"Treba da utvrdimo kako je gospođa povrijeđena"

Šapić je ponovio da odbornicu nije povrijedio i zatražio od nadležnih da utvrde kako je zadobila povrede.

"Ovo je bila očigledna politička namjera u političkoj kampanji. Treba da utvrdimo do kraja kako je gospođa povrijeđena i ko ju je povrijedio. Bio sam u stanici dokle god je bilo potrebno. Još jednom ću da ponovim da nikada u životu nikoga nisam prvi napao. Ovdje sam vam sa ove govornice više puta rekao da ću se braniti kada me neko bude napao. Žao mi je ako je ta gospođa bila povrijeđena i ja tražim od nadležnih da utvrde kako je povrijeđena, jer je ja nisam povrijedio", rekao je Šapić.

Na konferenciji je govorio i Radovan Tvrdišić, koji je, prema vlastitim riječima, bio sa Šapićem u trenutku incidenta.

On je rekao da su Šapić i on šetali trasom kojom prolaze već godinama, kada su naišli na Mićić i njenog supruga.

"Šetali smo trasom kojom šetamo već deset godina i u jednom trenutku smo u mimohodu prošli pored dvoje ljudi. Aleksandar je prišao ženskoj osobi i rekao: Zašto si mi dovodila pet puta ljude ispred moje kuće. U tom trenutku dolazi do veoma agresivne, najprije verbalne, a potom i fizičke reakcije od strane muškarca koji je bio s njom. Dolazi do guranja i povlačenja, ali ženska osoba nije bila objekt Aleksandrove reakcije, već njihovog međusobnog koškanja", rekao je Tvrdišić.

"Mi smo nastavili šetnju, a poslije dvadeset minuta smo se istim putem vratili, gdje nas je dočekala patrola policije i odakle smo odvedeni u policijsku stanicu, gdje sam se ja zadržao do 1, a Aleksandar do 5 časova ujutro", rekao je Tvrdišić.

Šapić je na konferenciji ponovio da osuđuje nasilje nad ženama.

"Uvijek sam osuđivao i uvijek ću osuđivati nasilje nad ženama. To mi moj muški kodeks ne dozvoljava da ikada uradim u svom životu", poručio je Šapić.