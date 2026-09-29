Nije svaki topli jesenji Miholjsko ljeto: Evo šta zapravo znači ovaj fenomen i kada se on javlja

Jedan topao jesenji dan ne čini Miholjsko ljeto. Za ovaj fenomen potreban je duži period sunčanog, suvog i natprosječno toplog vremena, koji se najčešće javlja tokom oktobra, oko Miholjdana.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Čim temperatura tokom jeseni poraste iznad 20 ili 25 stepeni, mnogi odmah kažu da je stiglo Miholjsko ljeto. Ipak, stvari nisu baš tako jednostavne. Jedan topao dan nije dovoljan da bi se vrijeme nazvalo Miholjskim ljetom, naglašava meteorolog Đorđe Đurić.

Jesen zna da bude veoma promjenjiva. Poslije hladnog jutra temperatura tokom dana može naglo da poraste, pa se ponovo oblačimo kao da je ljeto.

Nije svaka jesenja toplota Miholjsko ljeto.

Kada je zaista Miholjsko ljeto?

Miholjsko ljeto je tradicionalni naziv za neobično topao, suv i stabilan period tokom jeseni. Najčešće se vezuje za oktobar i dane oko Miholjdana, 12. oktobra.

Dakle, nije presudno samo koliko pokazuje termometar. Važno je da se toplije vrijeme zadrži nekoliko dana, da bude uglavnom sunčano i suvo i da temperature budu znatno iznad uobičajenih vrijednosti za taj dio jeseni. Tokom tih dana preovladava snažan uticaj anticklona, uz vrlo visok vazdušni pritisak.

Prema vremenskoj prognozi, ovakva situacija sprečava prodor vlažnih i oblačnih sistema sa padavinama sa Atlantika i Mediterana, pa vrijeme bude vedro, stabilno i suvo, ali i mitno i tiho, bez jačih vjetrova. Tokom dana da je toplo, ali je tokom jutra hladno, često i maglovito.

Zato temperatura od 25 stepeni krajem septembra jeste visoka, ali sama po sebi ne znači automatski da je stiglo Miholjsko ljeto.

Zašto dolazi do zabune?

Septembar još može da bude veoma topao. Ljetne temperature nisu neuobičajene, naročito tokom prvih nedelja mjeseca.

Kada se takav period nastavi, često se u javnosti nazove ''Miholjskim ljeto'', iako je preciznije reći da je riječ o toplom ili produženom ljetnjem periodu.

Nije važan samo jedan broj na termometru

Ako danas bude 26 stepeni, a već sutra stigne zahlađenje i kiša, teško je govoriti o karakterističnom Miholjskom ljetu.

Ako, međutim, nakon hladnijeg perioda uslijedi više uzastopnih sunčanih, suvih i natprosječno toplih dana, naročito u oktobru, tada imamo vremenski obrazac koji mnogo više odgovara ovom tradicionalnom nazivu.

(Mondo)