Aerodrom u Kataniji ponovo otvoren nakon nove aktivnosti Etne

Aerodrom u Kataniji ponovo je otvoren nakon kratke obustave letova zbog nove vulkanske aktivnosti Etne i lošeg vremena.

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Aerodrom u Kataniji nastavio je sa radom nakon kratkotrajne obustave letova izazvane ponovnom vulkanskom aktivnošću Etne i lošim vremenskim uslovima, što predstavlja još jedan u nizu prekida u vazdušnom saobraćaju.

Operater aerodroma, kompanija SAC, saopštio je da su letovi ka aerodromu i sa njega odmah nastavljeni nakon što je nivo upozorenja zbog vulkanske aktivnosti spušten sa crvenog na narandžasti.

Rad aerodroma prethodno je bio obustavljen jutros, samo nekoliko časova nakon što je sinoć okončana trodnevna obustava rada.

Ovaj aerodrom na ostrvu Sicilija, peti po prometu putnika u Italiji, često se suočava sa poremećajima usled vulkanskog pepela sa Etne, najvišeg i najaktivnijeg vulkana u Evropi.

Najnovija obustava rada pogodila je hiljade putnika i pojačala pritisak na druge aerodrome na Siciliji, jer su avio-kompanije preusmjeravale letove dalje od Katanije.