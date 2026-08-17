Amerikanac se penjao na aktivni vulkan pa ga ubio grom

Američki turista poginuo je nakon udara groma tokom uspona na aktivni vulkan Etna na Siciliji. Spasioci su ga helikopterom prevezli u bolnicu.

Izvor: X/@Metropoles

Američki turista poginuo je od udara groma dok se penjao na aktivni vulkan Etna na Siciliji, objavio je list "Korijere dela sera".

Prema izvještaju, turista je pokušao da se popne na vulkan zabranjenom stazom. Tokom uspona zahvatilo ga je snažno nevrijeme, a potom ga je udarila munja.

Spasioci su pronašli turistu u kritičnom stanju. Helikopterom je evakuisan i prebačen u bolnicu u Kataniji sa srčanim zastojem, ali ljekari nisu uspjeli da ga reanimiraju.