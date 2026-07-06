Gust oblak pepela na nebu, obustavljeni letovi: Novi snimci erupcije Etne (Video)

Vulkan Etna ponovo se aktivirao izbacujući gust oblak pepela visok 1,5 kilometara. Zbog pojačane erupcije privremeno su obustavljeni svi dolazni letovi na aerodromu u Kataniji.

Izvor: Youtube/Emilio Messina

Etna, jedan od najaktivnijih vulkana u južnoj Italiji, ponovo je izbacivala ogromne količine pepela, a usljed naglog jačanja vulkanske aktivnosti, privremeno su obustavljeni svi dolazni letovi na Međunarodnom aerodromu "Katanija Vinćenco Belini".

Nova pukotina na vrhu vulkana

Najnoviji talas vulkanske aktivnosti usljedio je nakon što se 26. juna na samom vrhu Etne otvorila nova pukotina unutar kratera Voragine.

Jutarnja erupcija i stub pepela

Kako prenose lokalni izvori, nakon jutarnje erupcije iz kratera Voragine počelo je intenzivno izbacivanje vulkanskog pepela. Opservatorija za Etnu pri Italijanskom nacionalnom institutu za geofiziku i vulkanologiju (INGV) saopštila je da je erupcija počela oko 7.45 po lokalnom vremenu, da bi se aktivnost dodatno pojačala sat vremena kasnije, oko 8.45.

Mount Etna erupting now in Sicily, Italy.pic.twitter.com/ScPqT5ixGr — Weather Monitor (@WeatherMonitors)July 5, 2026

Oblak ide ka jugu

Stručnjaci INGV-a navode da je vulkanski pepeo formirao stub visok oko 1,5 kilometara iznad kratera. Prema meteorološkim prognozama, očekuje se da će se oblak pepela u narednim satima širiti ka jugu.

Kolaps u avio-saobraćaju

Visoka koncentracija vulkanskog pepela u atmosferi ozbiljno je poremetila civilni avio-saobraćaj na Siciliji. Kompanija SAC, koja upravlja aerodromom u Kataniji (Fontanarosa), saopštila je da su zbog bezbjednosti obustavljena sva sletanja na ovaj aerodrom, dok je poletanje aviona strogo ograničeno.

Putnicima se strogo savjetuje da pre polaska na aerodrom obavezno provere status svojih letova direktno sa avio-kompanijama.