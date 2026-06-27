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Nezapamćen horor u Rimu: Otac, majka i maloljetna kćerka nasmrt izbodeni, povrijeđeni sin pronađen u kući

Nezapamćen horor u Rimu: Otac, majka i maloljetna kćerka nasmrt izbodeni, povrijeđeni sin pronađen u kući

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Otac, majka i njihova maloljetna kćerka pronađeni su mrtvi u porodičnoj kući na periferiji Rima, nakon što su izbodeni nožem. Policija je pokrenula istragu, dok je u kući pronađen i povrijeđeni sin bračnog para.

Trostruko ubistvo u Rimu Izvor: Profimedia

Trostruko ubistvo dogodilo se u stanu u rimskoj četvrti Pineta Saketi, gdje su pronađena tijela bračnog para i njihove osmogodišnje kćerke.

Žrtve su identifikovane kao Kamal Udin, njegova supruga Hosnedžahan Momotaj i njihova kćerka Arova. Svi su porijeklom iz Bangladeša.

U napadu je povrijeđen i najstariji sin, koji je nedavno napunio 20 godina.

Tokom uviđaja policija je zaplijenila sataru koja je pronađena u stanu, za koju istražitelji sumnjaju da je korišćena kao oružje kojom je izvršeno ubistvo.

Za ovaj zločin osumnjičen je državljanin Bangladeša Šahadat Hosain (43) i za njim se traga, saopštila je italijanska policija.

Policija je objavila fotogradiju osumnjičenog i pozvala građane da im se obrate ako imaju bilo kakve informacije o Hosainu, saopštila je Ansa.

(Srna/Mondo)

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