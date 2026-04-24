Optuženi za napad u Banjskoj Spasojević i Tolić osuđeni na doživotnu kaznu, Maksimoviću 30 godina

Blagoje Spasojević i Vladimir Tolić osuđeni su na doživotni zatvor pred Osnovnim sudom u Prištini zbog oružanog napada u Banjskoj na sjeveru Kosova, dok je Dušan Maksimović osuđen na 30 godina zatvora.

Na objavljivanju presude za napad u Banjskoj kod Zvečana, koji je izvršen 24. septembra 2023, kada je ubijen narednik Kosovske policije Afrim Bunjaku, bio je prisutan samo Dušan Maksimović.

Kosovo je napad okarakterisalo kao teroristički akt i optužilo Srbiju za umiješanost, dok je Beograd odbacio tvrdnje vlasti u Prištini.

Sudija Ngadhnjim Arrni rekao je, čitajući odluku suda, da su sva trojica kriva i naveo da je cilj oružane grupe u Banjskoj bio destabilizacija osnovnih struktura Kosova.

"Kroz dobro organizovan plan pokušali su da odvoje sjeverni dio teritorije Kosova i pripoje ga Srbiji", rekao je on.

Trojica optuženih su dio grupe od 45 osoba, uključujući Milana Radoičića, tadašnjeg potpredsiednika Srpske liste, najveće srpske stranke na Kosovu, koji je u optužnici opisan kao "šef terorističke grupe".

Sud je odlučio da razdvoji krivični postupak protiv Spasojevića, Tolića i Maksimovića, koji su u pritvoru od septembra 2023. godine i odbio zahtev Specijalnog tužilaštva Kosova za suđenje u odsustvu za još 42 osobe.

Oni se nalaze u biekstvu, a za njima je Kosovo raspisalo Interpolovu potiernicu.

Nakon izricanja presude, specijalni tužilac Naim Abazi rekao je da je odluka manjkava, jer njome nije obuhvaćen i ostatak optuženih, uključujući Milana Radoičića, ali je dodao da Tužilaštvo ulaže sve napore da oni budu izvedeni pred lice pravde.

Ocjenjujući ovaj slučaj kao najkompleksniji na Kosovu, Abazi je rekao da je presuda poruka svima koji pokušavaju da počine takva diela da će se suočiti "sa zasluženom kaznom".

Na pitanje kako Specijalno tužilaštvo namjerava da izvede pred lice pravde glavnog optuženog, Milana Radoičića, Abazi je rekao da će biti iskorišćeni međunarodni mehanizmi, poput Interpola.

"Srbija će svakako sarađivati jer pravda, u ovom slučaju, nema nikakve veze sa politikom. Nema kompromisa sa pravdom", rekao je Abazi medijima nakon izricanja presude.

Što se tiče odluke o Maksimoviću, Abazi je rekao da će presuda biti razmotrena i da će biti uložena žalba.

Advokat Blagoja Spasojevića, Ljubomir Pantović, ocijenio je da je kazna "prestroga", te da je izvan Zakona o krivičnom postupku i pravila odmjeravanja kazne.

"Sudsko vijeće nije imalo snage da se odupre konstantnom pritisku kosovske javnosti i očekivanjima kada je u pitanju slučaj Banjska", rekao je on i dodao da će uložiti žalbu na presudu.

Jovana Filipović, advokatica Dušana Maksimovića, izjavila je da je njen klijent osuđen za upotrebu oružja iako je, kako je rekla, DNK nalaz barutnih čestica bio negativan na njega.

"Ovakvom presudom pregaženi su svi pravni principi krivičnog prava, sigurna sam da će je veće Apelacionog suda pažljivije razmotriti i doneti presudu zasnovanu na zakonu a ne na očekivanjima", rekla je ona.

Kancelarija za Kosovo Vlade Srbije ocijenila je da je prvostepena presuda suda u Prištini zbog tragičnih događaja u Banjskoj "drakonska".

U saopštenju je navedeno da je donijeta "pod direktnim političkim pritiskom Aljbina Кurtija i antisrpskog režima u Prištini koji od samog početka procesa vrši medijsku, političku i svaku drugu stigmatizaciju i kriminalizaciju uhapšenih Srba".

Navedeno je da su "tragični događaji u Banjskoj bili posljedica višegodišnjeg terora režima Aljbina Кurtija nad srpskim narodom na sjeveru Кosova".

(Radio Slobodna Evropa)