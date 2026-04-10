Mještani ostali bez ljekarske pomoći: Prištinska inspekcija zatvorila seoske ambulante

Inspekcija samoproglašenog Kosova zatvorila je danas ambulante u selima Banje i Suvo Grlo, u kojima živi srpsko stanovništvo.

Izvor: Kosovo online

Na objektu ambulante u selu Banje postavljena je žuta traka na kojoj piše da je objekat zatvoren po nalogu Direkcije za inspekciju iz Srbice, a tokom zatvaranja su bili prisutni i inspektori iz Prištine.

Istovremeno je sa Osnovne škole "Milun Jakšić" u selu Banje i Tehničke škole u Srbici uklonjene table, prenosi "Kosovo onajn".

Mještani kažu da je uklonjena tabla na kojoj je pisalo AP Kosovo i Metohija.