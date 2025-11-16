logo
Incident blizu administrativne linije: Grupa Albanaca otvorila vatru na pripadnike Vojske Srbije, pogođen pas

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Naoružana grupa Albanaca u nedjelju je u rejonu baze "Debela glava" pucala na pripadnike Vojske Srbije i tom prilikom je pogođen pas, javio je RTS pozivajući se na nezvanična saznanja.

Grupa Albanaca otvorila vatru na pripadnike Vojske Srbije, pogođen pas Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Napad se dogodio oko 15.00 časova u podnožju brda Šop gdje su Albanci ispalila više hitaca u pravcu pripadnika Vojske Srbije i tom prilikom je pogođen pas koji se nalazio u neposrednoj blizini patrole.

Naoružana grupa je sa šest džipova pobjegla je u pravcu Kosova i Metohije, navodi RTS.

Beogradski mediji pišu da postoje indcije da je riječ o albanskim lovcima sa Kosova koji ilegalno prelaze administrativnu liniju i love na teritoriji Bujanovca.

Srbija Kosovo i Metohija

