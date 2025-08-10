U Gnjilanu ubijene tri osobe: Policija raspisala potjernicu za ubicom

Policija je raspisala poternicu za osumnjičenim za ubistva i zatražila pomoć građana da ga pronađu.

Izvor: Nada B/Shutterstock

Tri osobe su ubijene, dok je još nekoliko povređeno u pucnjavi u Gnjilanu u nedjelju popodne, potvrdili su nadležni, prenosi Koha.

Policija tzv. Kosova je najprije saopštila da je smrt dvije osobe potvrđena na licu mjesta, u ulici „Ibrahim Rugova“. Takođe je rečeno da je dvojici povrijeđenih pružena pomoć u Hitnoj pomoći u Gnjilanu.

Iz bolnice u Gnjilanu saopšteno je da je smrt jedne osobe potvrđena na licu mjesta, a da su još dvije osobe prebačene u Hitnu pomoć bez znakova života.

"Još jedna osoba se nalazi u Kliničkom centru, a druga je primljena na Ortopediju. Ne možemo opisati situaciju, ali vidjećemo da li će se nešto promeniti u određenom trenutku", rekao je Kudret Redžepi iz kancelarije za medije u bolnici u Gnjilanu, prenosi Koha.

Nadležne jedinice i tužilac su na licu mjesta. Osumnjičeni za ubistva je Mefailj Škodra. Policija je raspisala potjernicu za njim zbog ubistava, i zatražila pomoć građana da ga pronađu.

Ovo su osumnjičeni za masakr u kafiću u Gnjilanu

Takozvana kosovska policija objavila je fotografije oca i dvojice sinova koji su osumnjičeni za masakr u kafiću u Gnjilanu.

Policija traga za Mefailom Škodrom (52) i njegovim sinovima Edonisom (22) i Engulom (20) koјi su takođe osumnjičeni za trostruko ubistvo. Gnjilanska policiјa traži pomoć građana da ih uhvati.

"Regionalna policiјska direkciјa u Gnjilanu moli građane i mediјe da ukoliko imaju informaciјe o lokaciјi lica sa priloženih fotografiјa obavijesti policiјu", navodi se u saopštenju policije objavljenom na društvenim mrežama.

Na uznemirujućim snimcima lokalnih medija vidi se da su bašta i ulica puni krvi. Regionalni direktor policiјe u Gnjilanu Agron Rukići rekao јe na konferenciјi za novinare da јe јedna osoba, koja je navodno rođak osumnjičenih, uhapšena na mjesta pucnjave zbog ubistva tri osobe.

"Trenutno se utvrđuje da li ima veze sa ovim slučaјem. Za tri osobe јe policiјa raspisala potjernicu i podnijet јe zahtjev za međunarodnu saradnju", rekao je Rukići.

Mefail Škodra, kako je rekao Rukići, umešan je u razna krivična djela. Ima krivični dosiјe sa više od 30 prestupa - uključuјući napad, narušavanje јavnog reda i mira, lihvarstvo, prevaru, prijetnje, ucjenu i prinudu. Tužilac Isuf Sadiku je rekao da je još rano za komentarisanje motiva zločina.

(Kosovo online/Telegraf/MONDO)