EU podržala sporazum sa Merkosurom: Nastaje najveća zona slobodne trgovine na svijetu

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Članice EU većinom glasova odobrile su planirani sporazum o slobodnoj trgovini sa južnoameričkim blokom Merkosur, saopštio je Kipar, koji predsjedava Uniji.

EU podržala sporazum sa Merkosurom Izvor: Shuttershtock

Članice su imale rok do 17.00 časova da pismeno potvrde svoje glasove, nakon što su ambasadori 27 članica nekoliko sati ranije preliminarno odobrili sporazum.

Ovaj sporazum bi trebalo da bude najveći trgovinski aranžman koji je EU do sada zaključila, ali će mu za stupanje na snagu biti potrebno odobrenje od Evropskog parlamenta.

Argentinsko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da će blok Merkosur potpisati sporazum sa EU 17. januara. 

Podsjećamo, poljoprivrednici u Belgiji i Francuskoj protestovali su zbog ovog sporazuma.

(Srna)

