Najjeftinije destinacije u 2026. godini: Nikad ne biste pogodili koji grad je zauzeo 1. mjesto

Pogledajte listu deset najjeftinijih evropskih destinacija koje zaista vrijedi posjetiti.

Novinari lista The Mirror analizirali su troškove i sastavili listu deset najjeftinijih evropskih destinacija koje zaista vrijedi posjetiti u 2026. godini. Na spisku se nisu našla samo topla mjesta poput španskog Alikantea. U januaru mnoge avio-kompanije nude promocije. To je i idealno vrijeme za pronalaženje povoljnih turističkih aranžmana, što omogućava organizovanje odmora iz snova po nižoj cijeni.

1. Budva, Crna Gora

Na iznenađenje mnogih, prvi primorski grad na spisku je Budva. Jedno je od najpopularnijih mjesta, poznato po peščanim, zlatnim plažama i kristalno čistoj, tirkiznoj vodi. Budva nudi i bogat noćni život, kao i istorijski Stari grad. Crna Gora je znatno jeftinija od zemalja zapadne Evrope, kao i od turistički razvijenije Hrvatske. U špicu sezone cene su više, ali sada je lako pronaći povoljan smještaj.

2. Vroclav, Poljska

Poljska važi za jednu od najjeftinijih destinacija u Evropi, a Vroclav je njen pravi biser. Grad se nalazi na reci Odri, na zapadu zemlje i poznat je po jedinstvenom glavnom trgu okruženom renesansnim zdanjima. Vroclav se naziva "Venecijom Poljske" zbog 12 ostrva povezanih sa više od sto mostova. Idealno mjesto za lagane šetnje i otkrivanje njegovog šarma. Posjetioce očekuje bogata ponuda restorana sa baštama i barova.

3. Toskana, Italija

Poznata po slikovitim pejzažima, renesansnim umetničkim delima i gradovima poput Firence, Sijene i Pize, Toskana je prepoznata kao jedna od povoljnijih destinacija u srcu Italije. Toskana se smatra pristupačnijom zahvaljujući širokom izboru smještaja, od apartmana sa sopstvenom ishranom, preko pansiona i seoskih domaćinstava, do all inclusive ponuda.

4. Vilnjus, Litvanija

Vilnjus, koji turisti često zaobilaze, poznat je po srednjovekovnom Starom gradu upisanom na UNESCO listu, kao i po bajkovitoj gotičkoj i renesansnoj arhitekturi. Grad se ponekad naziva "Beč koji susreće Pariz" ili "Jerusalim severa", a uz to je i jedan od najzelenijih gradova u Evropi, sa brojnim parkovima. Cijene su jednako privlačne kao i sam grad.

5. Alikante, Španija

Kosta Blanka, poznata po bijelim peščanim plažama i brojnim letovalištima, koja se prostire duž mediteranske obale Španije, jedna je od najpovoljnijih turističkih destinacija. Bijela obala obuhvata poznata letovališta poput Benidorma i lučkog Alikantea, sa šarmantnim Starim gradom i reprezentativnim šetalištem uz more.

6. Karpas, Kipar

Ovaj slabo naseljeni dio sjevernog Kipra poznat je po divljim plažama i prelepim pejzažima Nacionalnog parka Dipkarpaz. Poluostrvo Karpas važi za jedan od najmanje turistički zagađenih regiona Mediterana i prostire se u dužini od 80 km do sjevernog kraja ostrva. Idealan izbor za one koji traže mir i tišinu.

7. Kadiz, Španija

Španija je popularna destinacija za ljubitelje sunca, ali i dalje postoje manje poznata, a povoljna mesta nad Sredozemnim morem. Kadiz, smešten na samom jugu zemlje, spada među najtoplije gradove. Temperature rijetko padaju ispod 10 °C čak i zimi. Grad oduševljava bogatom istorijom i brojnim znamenitostima, poput zamka Santa Katalina ili kule Tavira, sa kojih se pruža panorama okoline. Prošle godine Kadiz je proglašen za najjeftiniji grad u Španiji za kratki gradski odmor.

8. Antalija, Turska

Antalija, smještena na tirkiznoj obali Sredozemnog mora, nudi zlatne plaže, kristalno čistu vodu, brojne rizorte, kao i antičke ruševine, veličanstvene planine Taurus i ogromne akva-parkove. To je popularna i povoljna destinacija za tople ljetnje odmore.

9. Valeta, Malta

Najmanja i najjužnija prestonica Evrope ujedno je i jedna od najfascinantnijih i najtoplijih. Valeta je upisana na UNESCO listu, sa šarmantnim popločanim ulicama, baroknim palatama, skrivenim baštama i istorijskim crkvama. U glavnom gradu Malte sunce sija u prosjeku 2.957 sati godišnje, zbog čega se grad često naziva "sunčanim gradom".

10. Krakov, Poljska

Smatran najjeftinijim gradom u Evropi za gradski odmor, Krakov se morao naći na ovoj listi. To je srednjovjekovni grad sa šarmantnim kaldrmisanim ulicama i istorijskim Starim gradom (UNESCO), kao i najvećim trgom u Evropi (Glavni trg). Cene su jednako privlačne.

