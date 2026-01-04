Alarm u Evropi: Prekomjerna upotreba antibiotika odnosi desetine hiljada života

Evropa mora da smanji upotrebu antibiotika zbog rastuće prijetnje otpornosti na lijekove, upozoravaju zdravstveni radnici

Antimikrobna rezistencija razvija se kada bakterije i virusi postanu otporni na postojeće lijekove, čineći infekcije smrtonosnijima.

Prekomjerna upotreba antibiotika ubrzava ovaj opasan proces, koji već sada uzrokuje više od 35.000 smrti godišnje širom EU, Islanda, Lihtenštajna i Norveške.

Savjet EU je još 2023. godine pozvao članice da smanje upotrebu antibiotika, a Evropski centar za prevenciju i kontrolu bolesti upozorio je u novembru da blok nije ispunio zadate ciljeve.

Podaci za 2024. godinu pokazuju da su stanovnici EU u prosjeku uzimali 20,3 dnevne doze antibiotika na 1000 stanovnika, što je dva odsto više u odnosu na nivo prije pandemije 2019. godine i daleko iznad cilja od 15,9 doza do 2030. godine.

Potrošnja antibiotika drastično se razlikuje od države do države, a podaci za 2024. pokazuju da se raspon kretao od samo 9,8 dnevnih doza u Holandiji do čak 29,9 u Grčkoj.

Prema podacima Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti, od 2020. godine potrošnja antibiotika porasla je u Austriji, Belgiji, Hrvatskoj, Estoniji, Finskoj, Francuskoj, Islandu, Letoniji, Litvaniji, Luksemburgu, Holandiji, Norveškoj, Portugalu, Sloveniji i Španiji.

"Slab napredak prema ciljevima EU o antimikrobnoj potrošnji naglašava potrebu za jačanjem napora u rješavanju nepotrebne i neprimjerene antimikrobne upotrebe na svim nivoima zdravstvene zaštite", navodi se u izvještaju Centra.

Iz Evropskog centra ukazuju da bi zemlje trebale ažurirati dijagnostičke prakse i preduzeti više koraka za prevenciju i kontrolu infekcija.

Borbu protiv antimikrobne rezistencije dodatno otežavaju rizik od prekograničnog širenja otpornih patogena, te starenje evropskog stanovništva, zbog čega je sve više ljudi podložno infekcijama.

(Srna)