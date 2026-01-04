logo
Alarm u Evropi: Prekomjerna upotreba antibiotika odnosi desetine hiljada života

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
Evropa mora da smanji upotrebu antibiotika zbog rastuće prijetnje otpornosti na lijekove, upozoravaju zdravstveni radnici

Evropa mora da smanji upotrebu antibiotika Izvor: Shutterstock

Antimikrobna rezistencija razvija se kada bakterije i virusi postanu otporni na postojeće lijekove, čineći infekcije smrtonosnijima.

Prekomjerna upotreba antibiotika ubrzava ovaj opasan proces, koji već sada uzrokuje više od 35.000 smrti godišnje širom EU, Islanda, Lihtenštajna i Norveške.

Savjet EU je još 2023. godine pozvao članice da smanje upotrebu antibiotika, a Evropski centar za prevenciju i kontrolu bolesti upozorio je u novembru da blok nije ispunio zadate ciljeve.

Podaci za 2024. godinu pokazuju da su stanovnici EU u prosjeku uzimali 20,3 dnevne doze antibiotika na 1000 stanovnika, što je dva odsto više u odnosu na nivo prije pandemije 2019. godine i daleko iznad cilja od 15,9 doza do 2030. godine.

Potrošnja antibiotika drastično se razlikuje od države do države, a podaci za 2024. pokazuju da se raspon kretao od samo 9,8 dnevnih doza u Holandiji do čak 29,9 u Grčkoj.

Prema podacima Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti, od 2020. godine potrošnja antibiotika porasla je u Austriji, Belgiji, Hrvatskoj, Estoniji, Finskoj, Francuskoj, Islandu, Letoniji, Litvaniji, Luksemburgu, Holandiji, Norveškoj, Portugalu, Sloveniji i Španiji.

"Slab napredak prema ciljevima EU o antimikrobnoj potrošnji naglašava potrebu za jačanjem napora u rješavanju nepotrebne i neprimjerene antimikrobne upotrebe na svim nivoima zdravstvene zaštite", navodi se u izvještaju Centra.

Iz Evropskog centra ukazuju da bi zemlje trebale ažurirati dijagnostičke prakse i preduzeti više koraka za prevenciju i kontrolu infekcija.

Borbu protiv antimikrobne rezistencije dodatno otežavaju rizik od prekograničnog širenja otpornih patogena, te starenje evropskog stanovništva, zbog čega je sve više ljudi podložno infekcijama. 

(Srna)

