Preminula docentkinja Ekonomskog fakulteta u Banjaluci Jadranka Petrović

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
0

Docentkinja Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci dr Jadranka Petrović preminula je 9. marta 2026. godine.

Preminula Jadranka Petrović, docentkinja Ekonomskog fakulteta u Banjaluci Izvor: UNIBL

Rođena je 31. marta 1973. godine u Travniku. Osnovne studije završila je 1996. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci, dok je magistarske studije okončala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Doktorsku disertaciju odbranila je 2019. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci na temu "Uticaj politika podrške javnog sektora na razvoj preduzetništva i malih i srednjih preduzeća".

Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci bila je zaposlena od 2020. godine, a u zvanje docenta za užu naučnu oblast preduzetnička ekonomija izabrana je 31. januara 2025. godine.

Prije dolaska na fakultet radno iskustvo sticala je u brojnim organizacijama i institucijama. U akademskom radu bila je angažovana u programskim i organizacionim odborima naučnih konferencija, učestvovala u radu stručnih žirija, kao i u realizaciji više naučnoistraživačkih i stručnih projekata.

Sahrana dr Jadranke Petrović biće obavljena 11. marta u 11.30 časova na groblju u Vrbanji.

