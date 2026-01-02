logo
Preminuo bivši predsjednik Vlade Srpske Vladimir Lukić

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
Prvi dekan Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci profesor emeritus Vladimir Lukić, preminuo je danas u Banjaluci, saopštio je Univerzitet.

vladimir lukic, foto nezavisne novine.jpg Izvor: UNIBL

Vladimir Lukić rođen je 2. februara 1933. godine u Donjem Dabru kod Sanskog Mosta.

Diplomirao je geodeziju na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu u Zagrebu 1961. godine, a doktorirao na Građevinskom fakultetu u Sarajevu 1990. godine.

Od 1995. do 1996. godine radio je kao profesor na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci, a potom je bio jedan od osnivača Arhitektonsko-građevinskog fakulteta u Banjaluci, gdje je obavljao dužnost dekana od 1996. do 2003. godine.

Profesor Vladimir Lukić obavljao je i važne javne funkcije - bio je predsjednik Vlade Republike Srpske, član Senata Republike Srpske, savjetnik u Privrednoj komori Republike Srpske, te je učestvovao u nizu drugih značajnih aktivnosti.

Informacije o komemoraciji i sahrani profesora Vladimira Lukića biće naknadno saopštene. 

(Mondo)

