Milanović: "Srbija kupuje ofanzivno oružje, a mi tenkove kao čobani"

Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović izjavio je u Zagrebu da ga brine intenzivno naoružavanje Srbije, navodeći da Beograd nabavlja i ofanzivno oružje, ali je dodao da je "Hrvatska bezbjedna kao članica NATO i Evropske unije".

„Nabavka raketa? To je njihova suverena odluka. Moram da priznam da ne znam šta žele da postignu ovom vrstom naoružanja. Zašto Srbija to radi - donekle se razumije da žele da imaju jaku odbranu, ali se snabdijevaju i ofanzivnim oružjem. To me brine, ali opet, Hrvatska je u NATO-u i Evropskoj uniji“, rekao je Milanović.

Dodao je i da se ispostavlja da je ministar odbrane Ivan Anušić "mjesecima krio od premijera Andreja Plenkovića činjenicu da Srbija ima određenu vrstu oružja".

„Tu bi trebalo da stanemo. Jer bismo onda, pretpostavljam, sa tim saznanjem prilagodili našu orijentaciju u kupovinama i nabavili, na primjer, protivraketne sisteme. Umjesto toga, prvo smo išli da kupujemo tenkove kao pravi "krkani". Kupujemo kao pravi čobani“, rekao je predjsednik.

