Kako aktivirati jedan TAG uređaj za autoputeve u Srpskoj i Srbiji: Detaljno uputstvo korak po korak

Detaljno uputstvo kako da korak po korak aktivirate jedan TAG uređaj za nesmetano plaćanje putarine na autoputevima u Republici Srpskoj i Srbiji.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Za elektronsko plaćanje putarine na auto-putevima u Republici Srpskoj i Srbiji od danas je dostupan jedan TAG uređaj za korisnike usluga "Autoputeva Republike Srpske" koji imaju mobilnu aplikaciju "Autoputevi RS - ENP", saopšteno je iz ovog preduzeća.

Sistem elektronske naplate "Autoputeva Republike Srpske" i "Puteva Srbije" integrisan je u sistem Toll4All, navodi se u saopštenju.

Korisnici treba da posjeduju rekonfigurisan TAG uređaj, te da na platformi "gugl plej" za uređaje android i "ap stor" za uređaje "epl" preuzmu mobilnu aplikaciju "Autoputevi RS - ENP".

"Ulaskom u aplikaciju, treba da izaberu opciju `eksttol usluga`, gdje su precizno navedeni svi dalji koraci za njeno aktiviranje. Prvi korak je provjera ispravnosti unesenih podataka, nakon čega aktiviraju uslugu i izaberu TAG uređaj koji će koristiti u Srbiji", objašnjavaju iz "Autoputeva".

U opciji "metod plaćanja" treba dodati platnu karticu sa koje će se vršiti naplata tranzita nastalih u Srbiji.

Klikom na opciju "dodaj karticu" otvara se prozor u koji se unose podaci sa platne kartice, nakon čega slijedi povratak na početnu stranicu aplikacije.

Ukoliko ste uspješno dodali platnu karticu, biće vidljiva u opciji "metod plaćanja", a status TAG uređaja će biti aktivan u opciji "TAG uređaji".

"Nakon što su ispunjeni ovi uslovi, TAG uređaj možete koristiti na auto-putevima u Srbiji u roku od 15 minuta nakon uspješno završenog procesa registracije. Tranzite i račune generisane na auto-putevima u Srbiji možete pregledati u opcijama `lista prolazaka` i `lista naplata`", preciziraju iz "Autoputeva".

Korištenje ove usluge omogućeno je i preko portala "Autoputeva Republike Srpske" na linku "Elektronska naplata putarine", gdje nakon prijavljivanja, korisnik u donjem lijevom uglu ekrana treba da izabere opciju "eksttol usluga", a dalji koraci su kao i prilikom korištenja aplikacije.

"Napominjemo da će detaljna uputstva za korisnike biti objavljena na internet stranici preduzeća, kao i na društvenim mrežama i putem sredstava javnog informisanja", naveli su iz "Autoputevi Republike Srpske".

Važno je podsjetiti da "Autoputevi Republike Srpske" od juna 2023. godine imaju sporazum sa "Autocestama Federacije BiH" koji omogućava licima iz Republike Srpske korištenje svog TAG uređaja za plaćanje putarine u FBiH, a onim iz FBiH korištenje svog uređaja za plaćanje u Srpskoj, navodi se u saopštenju.

Pogodnosti uvezivanja sistema sa Srbijom moći će da koriste samo vlasnici TAG uređaja kupljenih na prodajnim mjestima "Autoputeva Republike Srpske".