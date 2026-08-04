Kraj prevarama vještačke inteligencije: Uvodi se obavezno označavanje lažnih snimaka i sadržaja

Evropska unija od danas uvodi stroge propise koji obavezuju na jasno označavanje lažnih snimaka, vještački stvorenog sadržaja i automatskih sagovornika, kako bi se spriječile prevare na internetu i građanima olakšalo prepoznavanje obmana.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Summit Art Creations/Shutterstock

Evropska unija uvela je juče stroga pravila koja obavezuju na jasno označavanje deep fake sadržaja i chatbotova. Ova mjera, podržana od strane preko 180 globalnih organizacija, ima za cilj zaštitu građana i lakše prepoznavanje vještačke inteligencije na internetu.

Za lakše sprovođenje zakona, lansirani su i novi digitalni alati, preko kojih korisnici i uzbunjivači mogu anonimno prijaviti svako kršenje propisa. Stručnjak za AI i internet bezbjednost Miroslav Ostojić kaže za Euronews Srbija da je stupanje na snagu tog zakona istorijski dan i da taj propis definiše odgovornost tri strane. On je rekao da je odgovornost glavna stvar za transparnetnost u internet prostoru.

"Ko je odgovoran za taj sadržaj? Mi ćemo taj sadržaj da nazovemo sintetičkim, pošto sve što radi vještačka inteligencija, bilo da obrađuje trenutni sadržaj ili manipuliše, konačni rezultat je sintetički sadržaj", kaže on.

Ostojić kaže da nova pravila prije svega štite krajnje korisnike interneta.

"Zakon se bavi i pitanjem prepoznavanja emocionalnog stanja korisnika i praćenja njihovog digitalnog identiteta, što dodatno jača zaštitu privatnosti", navodi sagovornik Euronews Srbija.

Ostojić navodi da zakon jasno definiše odgovornost tri strane, provajdera AI sistema, kompanija koje ih koriste i krajnjih korisnika.

Provajderi, poput OpenAI-a, razvijaju modele vještačke inteligencije, dok su implementatori kompanije koje te sisteme koriste u svojim uslugama.

Svi imaju određenu odgovornost, ali je, kako kaže Ostojić, zakon prvenstveno usmjeren na kompanije koje razvijaju i implementiraju AI tehnologije.

Dodaje da se propisi ne odnose na sadržaj koji privatni korisnici objavljuju na svojim profilima na društvenim mrežama. On kaže da je tu velika odgovornost medija i novinara da provjere autentičnost sadržaja.

Kako će izgledati označavanje?

Prema novim pravilima, korisnici će morati jasno da budu obaviješteni kada komuniciraju sa AI sistemom. Ostojić je naveo primjer korisničkih servisa kompanije i razgovara sa AI agentom, i istakao da će morati korisnik odmah da bude obaviješten da razgovara sa vještačkom inteligencijom.

Kada je riječ o lažnim sadržajima, obaveza označavanja odnosi se na realistične fotografije, video-snimke ili audio-zapise koji mogu da dovedu korisnike u zabludu.

Ako AI napravi video koji izgleda kao stvarni događaj ili prikazuje neku osobu kako govori ili radi nešto što se nije dogodilo, takav sadržaj moraće jasno da bude označen. On, međutim, navodi da očigledno satirični ili fantastični sadržaji, poput animiranih ili humorističkih scena, ne podliježu istim pravilima.

Pored vidljivih oznaka, provajderi će biti u obavezi da u AI sadržaj ugrađuju i nevidljive digitalne oznake koje će omogućiti provjeru njegovog porijekla.

Velike tehnološke kompanije već su počele da prilagođavaju svoje sisteme novim pravilima, a za one koje ih ne budu poštovale predviđene su kazne do 15 miliona evra ili tri odsto godišnjeg globalnog prihoda.

(Euronews/MONDO)