Mohamed VI, kralj Maroka, obilježio je 27 godina na prestolu.

Izvor: Ludovic MARIN / AFP / Profimedia

Njegovo bogatstvo raste u milijardama, a Mohamed VI, kralj Maroka, obilježio je 27 godina na prestolu u trenutku kada njegova zemlja bilježi jedan od najvećih ekonomskih uspona u novijoj istoriji.

Maroko je postao vodeća industrijska ekonomija Afrike, privlači milijarde dolara stranih investicija i razvija automobilsku, vazduhoplovnu i energetsku industriju, dok se sam monarh smatra najbogatijim afričkim kraljem.

Ipak, jubilej nije protekao samo u znaku ekonomskih uspjeha. Novi talas migranata ka španskoj enklavi Seuta još jednom je pokazao da dio stanovništva i dalje ne osjeća koristi od privrednog rasta.

Vidi opis "Težak" 5,7 milijardi dolara i živi u suvom luksuzu: Najbogatiji afrički kralj proslavio 27 godina na prestolu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Lucía DIAZ / AFP / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Lucía DIAZ / AFP / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Lucía DIAZ / AFP / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Lucía DIAZ / AFP / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Lucía DIAZ / AFP / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Bogatstvo procijenjeno na 5,7 milijardi dolara

Mohamed VI godinama važi za najbogatijeg afričkog monarha. Njegovo bogatstvo ranije je procjenjivano na oko 5,7 milijardi dolara, a najvećim dijelom vezuje se za vlasničke udjela kraljevske porodice u investicionom holdingu Al Mada, koji posluje u brojnim sektorima privrede.

Zahvaljujući tome, kralj je postao jedno od najprepoznatljivijih lica afričkog biznisa, dok je Maroko posljednjih godina sve prisutniji na investicionoj mapi svijeta.

Od poljoprivredne ekonomije do industrijske sile

Kada je 1999. godine naslijedio oca Hasana II, Maroko je u velikoj mjeri zavisio od poljoprivrede, turizma, izvoza fosfata i doznaka građana iz inostranstva.

Tokom narednih decenija država je uložila velika sredstva u razvoj infrastrukture, luka, autoputeva, brzih željeznica, industrijskih zona i obnovljivih izvora energije.

Posebno se izdvaja luka Tangier Med, koja je izrasla u jednu od najvećih afričkih luka i pretvorila Maroko u važnu logističku vezu između Afrike, Evrope i svjetskih tržišta.

Istovremeno, zemlja je postala značajan centar automobilske i vazduhoplovne industrije, zahvaljujući čemu su brojne međunarodne kompanije otvorile fabrike upravo u Maroku.

Investicije rastu iz godine u godinu

Rezultat takve politike je gotovo udvostručen bruto domaći proizvod po stanovniku u odnosu na kraj devedesetih godina.

Marokanska ekonomija porasla je za oko 4,8 odsto tokom 2025. godine, dok se za 2026. prognozira rast od 4,4 odsto, uz podršku poljoprivrede i velikih infrastrukturnih projekata.

Priliv stranih direktnih investicija dostigao je oko 3,34 milijarde dolara, a najveći dio novih ulaganja usmjeren je ka proizvodnji električnih vozila, baterija i projektima čiste energije.

Ekonomski uspjeh ne osjećaju svi

Uprkos impresivnim ekonomskim pokazateljima, koristi od razvoja nisu ravnomjerno raspoređene.

U septembru prošle godine izbili su protesti mladih koji su tražili više radnih mjesta, bolje zdravstvo i kvalitetnije obrazovanje, dok novi migrantski talas ka Seuti pokazuje da veliki broj građana i dalje budućnost vidi van granica zemlje.

Prema podacima Evropske unije, između 2021. i 2025. godine registrovano je oko 275.000 slučajeva nezakonitog boravka državljana Maroka u državama članicama EU.

Čestitke iz cijelog svijeta

Povodom 27 godina na prestolu čestitke Mohamedu VI uputili su brojni svjetski lideri, među kojima su kineski predsjednik Si Đinping, ruski predsjednik Vladimir Putin, egipatski predsjednik Abdel Fatah el-Sisi i predsjednik Senegala Basiru Diomaje Faj.

Njihove poruke još jednom su potvrdile da se ime marokanskog kralja danas ne vezuje samo za monarhiju, već i za ekonomsku transformaciju zemlje koja se posljednjih godina pozicionirala kao jedan od najvažnijih industrijskih i investicionih centara afričkog kontinenta.

(BizPortal/MONDO)