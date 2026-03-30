All inclusive odmor za malo novca: Ova destinacija proglašena je najjeftinijom za ljeto u 2026. godini

Agadir u Maroku proglašen je najpovoljnijom destinacijom za ljetovanje 2026. godine, a cijene koje nudi teško je nadmašiti. Prema najnovijem istraživanju onlajn agencije Loveholidays, nedjelju dana all inclusive odmora u ovom primorskom gradu košta oko 270 evra, što ga čini apsolutnim hitom za putnike sa ograničenim budžetom, piše tportal.hr.

Plaže i opuštena atmosfera

Agadir se prostire uz kilometre zlatnih pješčanih plaža idealnih za sunčanje, kupanje i vodene sportove. Grad nudi balans između opuštanja i aktivnosti, a njegov ležarni šarm privlači sve više turista koji žele luksuz bez luksuzne cijene.

Osim plaža, šarm grada krije se i u uređenim šetalištima uz more, palmama i modernoj urbanoj infrastrukturi. Posjetioci mogu da uživaju u lokalnim restoranima, probaju marokansku kuhinju ili se upute do Kasbe u Agadiru, odakle se pruža impresivan pogled na obalu.

All inclusive za malo novca

Najveći adut Agadira svakako su all inclusive aranžmani. Nedjelju dana odmora za oko 270 evra uključuje smještaj, obroke, piće i često dodatne aktivnosti, što znači da nema neprijatnih iznenađenja sa troškovima.

Grad nudi širok spektar hotela sa bazenima, spa centrima i bogatim sadržajem, ali i pristupačne apartmane za one koji više vole samostalni smeštaj i istraživanje lokalne gastronomske scene.

Raj za surfere i avanturiste

Agadir nije samo destinacija za izležavanje na plaži. Poznat je i po odličnim uslovima za surfovanje i jedrenje na dasci, što ga čini privlačnim i ljubiteljima aktivnog odmora.

U blizini se nalaze i atrakcije poput doline Paradise Valley, zelene oaze u planinama idealne za izlete i kupanje, kao i ribarsko mjesto Tagazut, omiljeno među surferima.

Spoj tradicionalnog i modernog

Iako je grad nakon razornog zemljotresa 1960. gotovo u potpunosti obnovljen, zadržao je dio tradicionalnog marokanskog duha. Agadir je dobro povezan sa brojnim evropskim gradovima, a direktni letovi čine ga lako dostupnim i za kraće odmore. Moderna infrastruktura omogućava jednostavno kretanje gradom, bilo taksijem, autobusom ili iznajmljenim automobilom.

Sa kombinacijom niskih cijena, lijepih plaža, bogate kulture i brojnih aktivnosti, Agadir se s razlogom našao na vrhu liste najpovoljnijih ljetnjih destinacija za 2026. godinu.

