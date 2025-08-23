logo
Gdje ljetuju poznati političari? Meloni uvijek bira ovu destinaciju, Tramp svoje rizorte...

Dok milioni građana širom svijeta biraju ljetnje destinacije za odmor, pažnja javnosti često je usmjerena i na to gdje vrijeme za predah pronalaze svjetski lideri. Neki biraju poznata ljetovališta, drugi mirne planinske predjele, a treći gotovo da i ne znaju za odmor.

Gdje ljetuju svjetski lideri Izvor: Shutterstock

Ljeto je, vrijeme odmora i putovanja - trenutak kada mnogi biraju destinacije prema mogućnostima i željama. Neki odlaze na Jadran, drugi na Jonsko ili Egejsko more, dok se neki odluče za Crveno ili Crno more. Svako traži svoj mir, osvježenje i predah od svakodnevnih obaveza.

Ali gdje provode odmor oni koji upravljaju državama i donose velike odluke?

Italijanska premijerka Đorđa Meloni i ovog ljeta izabrala je jug svoje zemlje - Apuliji. Viđena je u obilasku farme, a isti region posjećivala je i prošle godine, što ga čini njenom omiljenom ljetnjom destinacijom.

Izvor: ETTORE FERRARI/ANSA

Donald Tramp, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, ostaje vijeran svom prepoznatljivom stilu - odmor provodi na golf-terenu. U julu je boravio u Škotskoj gdje je otvorio novu stazu u Aberdinširu, dok ostatak ljeta provodi u Mar-a-Lagu na Floridi i na svojim imanjima u Nju Džersiju.

Za Vladimira Putina odmora gotovo i nema. Njegov portparol Dmitrij Peskov nekoliko puta je poručio da ruski predsjednik "praktično nikada ne odmara". Zbog bezbjednosnih razloga ne koristi ni svoju ljetnju rezidenciju u Sočiju, a raspored mu je ispunjen do posljednjeg minuta.

Izvor: YouTube/Screenshot/Frank Behling

Mađarski premijer Viktor Orban početkom godine boravio je u Indiji, gdje je u saveznoj državi Kerala sa porodicom proveo dvije nedelje. Orban je nakon toga uslikan na hrvatskom primorju, a poznato je da mađarski premijer voli da ljeto provodi kod komšija.

Izvor: x/printscreen

Francuski predsjednik Emanuel Makron dio ljeta proveo je na jugu Francuske, gdje je uživao u sportovima na vodi sa suprugom Brižit, dok je kralj Felipe VI od Španije bio primoran da prekine privatni odmor u Grčkoj i vrati se u zemlju zbog velikih požara u Galiciji.

Kao i svake godine, britanska kraljevska porodica avgust provodi na svom imanju u Balmoralu u Škotskoj, dok je britanski premijer Kir Starmer morao da skrati planirani odmor u Škotskoj i vrati se u London zbog međunarodne krize.

(Mondo)

