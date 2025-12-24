logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ukrajinci priznali da stoje iza napada u Moskvi: Oglasila se obavještajna služba, evo šta navode kao razlog

Ukrajinci priznali da stoje iza napada u Moskvi: Oglasila se obavještajna služba, evo šta navode kao razlog

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
0

Ukrajinska obavještajna služba bila umješana u napad u Moskvi.

Ukrajinci o napadu na Moskvu Izvor: YouTube/Printscreen/Jakub Białkowski

Tri osobe, među kojima i dva policajca, poginule su u eksploziji u Moskvi, saopštile su ruske vlasti. Ruski Istražni komitet naveo je da su dvojica saobraćajnih policajaca u Jeleckoj ulici primijetila "sumnjivu osobu" u blizini policijskog vozila. Kada su joj prišli kako bi je priveli, aktivirana je eksplozivna naprava.

Obojica policajaca preminula su od zadobijenih povreda, kao i još jedna osoba koja se u tom trenutku nalazila u blizini mjesta eksplozije. Portparolka Istražnog komiteta Svetlana Petrenko saopštila je na Telegramu da je pokrenut krivični postupak povodom ovog događaja.

Ruski mediji objavili su identitete poginulih policajaca – Ilja Klimanov (24) i Maksim Gorbunov (25). Iza Gorbunova su ostali supruga i devetomjesečna ćerka.

Izvori iz ukrajinske vojne obavještajne službe (GUR) potvrdili su za "Kijev post" da je ta agencija bila umiješana u napad. Prema tim navodima, ubijeni policajci su učestvovali u ruskoj invaziji na Ukrajinu i mučili ukrajinske ratne zarobljenike.

Nedaleko od mjesta gdje je ubijen general 

Eksplozija se dogodila nedaleko od mjesta na kojem je u ponedeljak u napadu autobombom ubijen visoki ruski general Fanil Sarvarov. Stanovnik tog djela grada Aleksandar izjavio je za Rojters da je čuo snažnu detonaciju.

Rusija je ranije saopštila da sumnja na umješanost Ukrajine u eksploziju u kojoj je poginuo Sarvarov, dok se Kijev zasad nije oglasio. Nije poznato da li su ova dva napada povezana. Sarvarov (56) je bio na čelu Odeljenja za operativnu obuku u ruskim oružanim snagama i treći je visoki vojni zvaničnik koji je u posljednjih godinu dana stradao u bombaškim napadima u Moskvi. 

Možda će vas zanimati

Tagovi

Ukrajina napad Rusija

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ