Dobojski sud: Muškarac ubio suprugu u stanju neuračunljivosti, upućen na psihijatrijsko liječenje

Okružni sud u Doboju je prvostepenim rješenjem utvrdio da je muškarac N. Đ. (83) sa područja Stanara sjekirom ubio suprugu u stanju neuračunljivosti i izrekao mu mjeru obaveznog psihijatrijskog liječenja.

Sud je utvrdio da je optuženi 10. novembra prošle godine u porodičnoj kući počinio krivično djelo ubistvo u stanju neuračunljivosti usljed aktuelno intenzivirane hronične duševne bolesti tipa paranoja ljubomore.

Dok je njegova supruga spavala u spavaćoj sobi, on je ušao i zadao joj dva udarca ušicom sjekire u desnu sljepoočnu čeonu regiju glave, saopšteno je iz Okružnog suda.

Sud je na prijedlog dobojskog tužilaštva izrekao mjeru obaveznog psihijatrijskog liječenja i čuvanja u Zavodu za forenzičku psihijatriju Sokolac, a na svakih devet mjeseci će se ispitati da li je prestala potreba za liječenjem i čuvanjem.

Optuženom se u izrečenu mjeru uračunava vrijeme provedeno u pritvoru.