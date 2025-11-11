logo
Jezivi detalji brutalnog zločina kod Doboja: Pozvao policiju i prijavio se da je sekirom ubio suprugu

Jezivi detalji brutalnog zločina kod Doboja: Pozvao policiju i prijavio se da je sekirom ubio suprugu

Autor Vesna Kerkez
Nenad Đ. (82) iz Stanara uhapšen je zbog sumnje da je sjekirom ubio suprugu Vinku (76) u dvorištu porodične kuće u selu Jelanjska, motiv zločina još nije poznat.

detalji jezivog ubistva u stanarima Izvor: Youtube Printscreen/Klix.ba

Nenad Đ. (82) iz Stanara uhapšen je zbog sumnje da je ubio svoju suprugu Vinku Đ. (76), koju je više puta udario sekirom u glavu, potvrđeno je za ATV.

Stravičan zločin dogodio se sinoć oko 20.30 časova u dvorištu njihove porodične kuće u selu Jelanjska, u opštini Stanari.

Nenad je nakon zločina pozvao policiju i prijavio da je ubio suprugu. Mirno je sačekao dolazak policajaca koji su ga uhapsili i sproveli na dalju kriminalističku obradu. Tačne okolnosti i motiv zločina nisu poznati i biće predmet dalje istrage. Na licu mjesta obavljen je uviđaj i pronađena je sjekira kojom je ubistvo najvjerovatnije počinjeno, što će biti potvrđeno nakon vještačenja.

"Za N.Đ. postoji osnov sumnje da je u večernjim časovima, u dvorištu porodične kuće na području opštine Stanari, usmrtio žensko lice upotrebom hladnog oružja, sjekire", saopštila je PU Doboj.

Dodaju da je uviđajem rukovodio dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Doboju. Naloženo je preduzimanje svih mjera i radnji na utvrđivanju okolnosti i rasvjetljavanju krivičnog djela.

Po nalogu tužilaštva, tijelo je upućeno na obdukciju, a osumnjičeni će nakon kriminalističke obrade, uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu teško ubistvo, biti predat OJT Doboj na dalje postupanje. 

(ATV)

