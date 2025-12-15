logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

U trenutku izricanja presude Railiću: Rotacije, vozila i policajci na ulicama od Novog Grada do Gacka (Foto, video)

U trenutku izricanja presude Railiću: Rotacije, vozila i policajci na ulicama od Novog Grada do Gacka (Foto, video)

Autor Brankica Spasenić
0

Policajci širom Srpske na uicama tokom izricanja presude ubici njihovog kolege

policajci na ulicama širom rs u trenutku presude ubici radenka bašića Izvor: mondo.ba, Ustupljena fotografija

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova RS okupili su se danas ispred svih policijskih uprava i stanica širom Srpske u trenutku kada je pred Sudom BiH zakazano izricanje presude Daliboru Railiću i Aleksandru Miljatoviću, optuženima za ubistvo načelnika Sektora kriminalističke policije PU Prijedor Radenka Bašića.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Uporedo su na brojnim javnim lokacijama, od Novog Grada do Gacka, parkirana policijska vozila na kojima je uključena rotacija.

Dalibor Railić je optužen kao nalogodavac ubistva Bašića, a Miljatović kao direktni izvršilac.

U završnoj riječi Tužilaštvo BiH je zatražilo od Suda BiH da optuženima izrekne kaznu doživotnog zatvora.

Za pomaganje u ubistvu Bašića optužen je i Igor Repajić, protiv koga je postupak razdvojen.

Railića optužnica tereti i za organizovani kriminal u vezi sa trgovinom droge i pranje novca.

Za organizovani kriminal postupak je ranije razdvojen protiv Harisa Gredelja i Aleksandra Ivkovića.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Osim njih u ovom predmetu su optuženi još Mirjana Vujović i Željko Simić iz Bileće, te Goran Gvozden iz Gradiške, koji su zajedno sa Railićem optuženi za organizovani kriminal i trgovinu droge.

Svi osim Gredelja su bili korisnici aplikacije "Skaj".

Radenko Bašić je ubijen u 21. marta 2022. godine u 6.50 sati kada je iz svog stana u prijedorskom naselju Pećani, pješke krenuo na posao. Ubica mu je iz pištolja ispalio jedan metak u potiljak.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Radenko Bašić presuda

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ