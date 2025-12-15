U trenutku izricanja presude Railiću: Rotacije, vozila i policajci na ulicama od Novog Grada do Gacka (Foto, video)

Policajci širom Srpske na uicama tokom izricanja presude ubici njihovog kolege

Izvor: mondo.ba, Ustupljena fotografija

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova RS okupili su se danas ispred svih policijskih uprava i stanica širom Srpske u trenutku kada je pred Sudom BiH zakazano izricanje presude Daliboru Railiću i Aleksandru Miljatoviću, optuženima za ubistvo načelnika Sektora kriminalističke policije PU Prijedor Radenka Bašića.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Uporedo su na brojnim javnim lokacijama, od Novog Grada do Gacka, parkirana policijska vozila na kojima je uključena rotacija.

Dalibor Railić je optužen kao nalogodavac ubistva Bašića, a Miljatović kao direktni izvršilac.

U završnoj riječi Tužilaštvo BiH je zatražilo od Suda BiH da optuženima izrekne kaznu doživotnog zatvora.

Za pomaganje u ubistvu Bašića optužen je i Igor Repajić, protiv koga je postupak razdvojen.

Railića optužnica tereti i za organizovani kriminal u vezi sa trgovinom droge i pranje novca.

Za organizovani kriminal postupak je ranije razdvojen protiv Harisa Gredelja i Aleksandra Ivkovića.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Osim njih u ovom predmetu su optuženi još Mirjana Vujović i Željko Simić iz Bileće, te Goran Gvozden iz Gradiške, koji su zajedno sa Railićem optuženi za organizovani kriminal i trgovinu droge.

Svi osim Gredelja su bili korisnici aplikacije "Skaj".

Radenko Bašić je ubijen u 21. marta 2022. godine u 6.50 sati kada je iz svog stana u prijedorskom naselju Pećani, pješke krenuo na posao. Ubica mu je iz pištolja ispalio jedan metak u potiljak.