U trenutku izricanja presude Railiću: Rotacije, vozila i policajci na ulicama od Novog Grada do Gacka (Foto, video)

Policajci širom Srpske na uicama tokom izricanja presude ubici njihovog kolege
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova RS okupili su se danas ispred svih policijskih uprava i stanica širom Srpske u trenutku kada je pred Sudom BiH zakazano izricanje presude Daliboru Railiću i Aleksandru Miljatoviću, optuženima za ubistvo načelnika Sektora kriminalističke policije PU Prijedor Radenka Bašića.
Uporedo su na brojnim javnim lokacijama, od Novog Grada do Gacka, parkirana policijska vozila na kojima je uključena rotacija.
Dalibor Railić je optužen kao nalogodavac ubistva Bašića, a Miljatović kao direktni izvršilac.
U završnoj riječi Tužilaštvo BiH je zatražilo od Suda BiH da optuženima izrekne kaznu doživotnog zatvora.
Za pomaganje u ubistvu Bašića optužen je i Igor Repajić, protiv koga je postupak razdvojen.
Railića optužnica tereti i za organizovani kriminal u vezi sa trgovinom droge i pranje novca.
Za organizovani kriminal postupak je ranije razdvojen protiv Harisa Gredelja i Aleksandra Ivkovića.
Osim njih u ovom predmetu su optuženi još Mirjana Vujović i Željko Simić iz Bileće, te Goran Gvozden iz Gradiške, koji su zajedno sa Railićem optuženi za organizovani kriminal i trgovinu droge.
Svi osim Gredelja su bili korisnici aplikacije "Skaj".
Radenko Bašić je ubijen u 21. marta 2022. godine u 6.50 sati kada je iz svog stana u prijedorskom naselju Pećani, pješke krenuo na posao. Ubica mu je iz pištolja ispalio jedan metak u potiljak.